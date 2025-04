"Idziemy po zwycięstwo". Marta Nawrocka o mężu

Niespodzianką okazała się obecność w Hali Expo prezydenta Andrzeja Dudy. – Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego – zapowiedział.

– Jest to dla mnie niezwykle ważny moment. Zarówno dla mnie, jako dla prezydenta RP, jak i dla mnie, jako dla obywatela, waszego kolegi i przyjaciela. Moment jest niezwykle ważny dla Polski, a Polska, interes RP i nas, jej mieszkańców to najważniejsze, o co musi dbać prezydent RP. I dlatego dzisiaj tutaj jestem. Jestem tutaj także po to, aby skorzystać z okazji toczącej się kampanii, aby wam wszystkim z całego serca podziękować. Za rok 2014, 2015, tamto wsparcie, niezwykłe – mówił prezydent, nawiązując do własnego startu w wyborach prezydenckich. – Dziękuję za pierwsze 5 lat. Za wyrozumiałość w trudnych momentach, bo były, sam je przeżywałem. Co dla mnie najważniejsze, zrealizowałem program – powiedział, dziękując byłej premier Beacie Szydło, Mateuszowi Morawieckiemu, prezesowi PiS i większości parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy. Duda przypomniał osiągnięcia w czasie, gdy on był prezydentem, a rząd tworzyło PiS. Wyliczył nie tylko programy socjalne, ale też m.in. rozwój infrastruktury drogowej i obronnej.

Żona Nawrockiego: Mój mąż składa się z trzech elementów

Głos zabrała również żona Karola Nawrockiego, Marta.

– Dzień dobry Polsko. Na samym początku chciałabym podziękować wszystkim Polkom i Polakom za spotkania na kampanijnej trasie. Pokazaliście, jak bardzo wierzycie w mojego męża w tej nierównej walce o urząd prezydenta. Tak jak ja wierzę w niego jako żona, matka naszych dzieci, jako przyjaciółka. Zawsze mogę na niego liczyć – mówiła Nawrocka.

– Mój mąż składa się z trzech elementów, które związane są z nim samym, z rodziną, z pracą. We wszystkich działa bardzo podobnie – wyznacza sobie cele i konsekwentnie je realizuje – podkreśliła.

Żona prezesa IPN zwróciła uwagę na studia MBA, rozwój duchowy i społeczny Karola Nawrockiego. – Jeśli chodzi o rodzinę, zawsze, co nam obieca – dotrzymuje słowa – mówiła Marta Nawrocka.

– Wybiorę prezydenta ponad podziałami, prezydenta wszystkich Polaków, który zatroszczy się o nich jak o własną rodzinę – podkreśliła.

– Z takim prezydentem Polska będzie bezpieczna. Kochani, 18 maja idziemy po zwycięstwo – dodała Nawrocka.

Kaczyński: Nawrocki jest symbolem siły

Wcześniej głos zabrał Jarosław Kaczyński.

– W tej walce możemy rzeczywiście zwyciężyć, ale musimy też pamiętać, że zaangażowanie w tę walkę (...) musi się powtórzyć. To jest nasz obowiązek. Nasz kandydat jest wsparty przez szerokie środowiska społeczne – powiedział prezes PiS, odpowiadając na okrzyki zgromadzonych.

– Jeśli chcemy wykonać nie partyjny, a patriotyczny obowiązek, to musimy się zaangażować – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Były premier podkreślił, że do zwycięstwa potrzeba "siły", a jej "symbolem" jest Karol Nawrocki. – Mówię nie o jego sile fizycznej, choć też się przyda, ale o sile osobowości i charakteru – wyjaśnił prezes PiS.

Czytaj też:

Wildstein: Nawrocki to człowiek kompetentny i odważnyCzytaj też:

Konwencja Nawrockiego, wiec Trzaskowskiego. Polityczna niedziela