Wildstein: Nawrocki to człowiek kompetentny i odważny

Podczas konwencji wyborczej kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego, głos zabrał przedstawiciel komitetu obywatelskiego, który zgłosił tę kandydaturę, dziennikarz Bronisław Wildstein. Wcześniej wystąpienie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

– Mogę powiedzieć to samo, co prezydent Duda, tylko krócej. Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony, że mogę występować przy tej okazji. To niezwykła okoliczność historyczna, która posiada wyjątkową wagę. Od 36 lat mam suwerenny kraj, podmiotowy, który urządzamy tak, jak tego chcemy. Pytanie, jak długo będziemy go mieli. Stawką jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście będziemy mieli realne wybory. Nie chcę snuć pesymistycznych prognoz. Chcę wskazać na realne niebezpieczeństwo przed nami. Polega na tym, że w tej chwili jest nam odbierana demokracja, państwo prawa, wolność we wszystkich swoich wymiarach – wskazywał.

– Jeśli przyjrzymy się praktyce obecnych rządów, to uderza ona w fundamenty demokracji. Żeby móc wybierać przedstawicieli, muszą mieć oni wolność wystąpienia. Zasadą demokracji jest szacunek do opozycji. Stosunek do opozycji oznacza, czy demokracja jest, czy jest tylko pozorem. Obecnie mamy kryminalizację opozycji – przekonywał Wildstein.

"Kryminalizacja opozycji"

Powiedział, że "od momentu zdobycia władzy, usiłuje nam się przedstawić poprzednią władzę jako kryminalistów, ale też wyciąga się konsekwencje. Wsadza się jej przedstawicieli do więzienia, wytacza procesy".

– Karol Nawrocki jest człowiekiem, który nie tylko jest kompetentny, ale i jest odważny. Zdaje sobie sprawę ze stawki, o którą chodzi w tej walce. Zdaje sobie sprawę, że być może wybory nie skończą się w momencie drugiej tury. Być może trzeba będzie jeszcze walczyć o wygrane wybory. Sprawdzać bardzo dokładnie. Mam nadzieję, że zrobią państwo wszystko, aby wygrał kandydat, który zablokuje niebezpieczne procesy – podsumował publicysta.

Czytaj też:

"Wierzę w sondaże, które kupowałem". Niecodzienna deklaracja WipleraCzytaj też:

Aktorka poparła Trzaskowskiego. "Mam prawo, jak każdy"