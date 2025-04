Aktorka poparła Trzaskowskiego. "Mam prawo, jak każdy"

Celebryci chętnie angażują się w politykę, zazwyczaj po stronie lewicowo-liberalnej. W roku 2020, przed pojedynkiem Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim, wielu z nich wsparło tego drugiego. Teraz znana aktorka Katarzyna Warnke wyraziła wsparcie dla kandydata KO na prezydenta. "Już czas! Na obywatelską wypowiedź:) Do której mam prawo, jak każdy, prawda?" – napisała gwiazda na Instagramie. Dalej Warnke wymieniła powody, dla których nie chce, aby kto inny niż wiceszef PO został prezydentem RP.

"Bo nie chcę kandydata/kandydatki, która/który nie ma szans na wygraną; bo nie chcę kandydata o kibolskich manierach i relacjach z półświatkiem, gangsterami – nie imponuje mi to; nie chcę też takiego, który nie może się zdecydować, czy jest kandydatem obywatelskim, czy partyjnym, choć wszyscy wiemy, że z tym obywatelskim to ściema. Ściemy nie toleruję u kandydata; nie chcę kandydata kościółkowego, bo wiem, że polityka nowoczesnego państwa nie może służyć instytucji Kościoła, że Kościół gnije od polityki; nie chcę nieudacznika, który nie wie, jak sobie zrobić jajecznicę i jeszcze się tym chwali; nie chcę takiego, co ucieka przed dziennikarzami, a nawet jak mu się uda wytrzymać i nie uciec, to nie umie odpowiedzieć na najprostsze pytania dotyczące programu i prezentowanych wcześniej przez niego poglądów, z których się rakiem teraz wycofuje; nie chcę też takiego, co ma za doradcę półgłówka, który uważa, że sport szkodzi kobietom (o reszcie nie wspomnę) nie chcę takiego, który nie uznaje równości kobiet i mężczyzn, nie uznaje praw mniejszości – to oczywistość; nie chcę takiego, który nie widzi siły Polski w Europie" – podkreśla aktorka.

Trzaskowski zna języki i ma "fajną" żonę

Co ceni Warnke w Trzaskowskim? "Podoba mi się kandydat Rafał Trzaskowski: ze swoją otwartością, komunikatywnością, brakiem afer na koncie; biegłą znajomością języków obcych; ogromnym, bo wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu Stolicą, jako jej Prezydent (mieszkam w Warszawie, wiem co mówię); podoba mi się to co mówi i jak mówi… i podoba mi się Pani Małgorzata Trzaskowska. Bardzo. Bo Jej zaangażowanie jest po prostu wspaniałe, pełne treści, dobrej energii – relacja tych Państwa naprawdę dobrze wróży:) Może już dość milczenia, słabych uśmiechów i braku zaangażowania, które prezentuje obecna Pierwsza Dama?? Reszty pań, żon innych kandydatów po prostu nie widać, co zwiastuje ten sam brak stylu, co u obecnej Damy" – wskazała.

