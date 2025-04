Polacy ocenili szanse Nawrockiego na zwycięstwo

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w Polsce 18 maja. PKW zarejestrowała 13 kandydatów. Druga tura głosowania, jeżeli w pierwszej nikt nie uzyska potrzebnej większości głosów, odbędzie się 1 czerwca.

"Czy Pani/Pana zdaniem Karol Nawrocki ma szansę wygrać wybory prezydenckie?" – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. "Tak" odpowiedziało 39,5 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest więcej, bo 45,6 proc. respondentów. 14,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

– Szans na wygraną Nawrockiego nie dostrzega częściej niż co druga osoba zarabiająca od 5001 zł do 7000 zł netto (54 proc.) i jedna na dwie osoby z wyższym wykształceniem (51 proc.). Częściej niż pozostali w możliwość wygranej Karola Nawrockiego wątpią osoby z miast o wielkości 200 tys. – 499 tys. mieszkańców (56 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research. Z zwycięstwo Nawrockiego wierzy 47,9 proc. respondentów w wieku 25-34 lata i 43,9 proc. mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 kwietnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Sondaż prezydencki

W pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej respondentów oddałoby głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego – wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej może liczyć na 32 proc. poparcia. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem tej samej sondażowni z 9 kwietnia br. Na drugim miejscu znalazł się popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki – 26 proc. poparcia. To wzrost aż o 4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu Opinia24. W najnowszym badaniu prezes Instytutu Pamięci Narodowej zanotował największy wzrost poparcia. Podium zamyka Sławomir Mentzen z wynikiem 15 proc. Poparcie dla kandydata Konfederacji nie zmieniło się.

