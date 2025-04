Konwencja Nawrockiego, wiec Trzaskowskiego. Polityczna niedziela

– To nie będzie typowa konwencja programowa. Nie spodziewajcie się nie wiadomo jakich deklaracji dotyczących ustaw. To już wszystko było i nie wzbudza na tym etapie już takiego zainteresowania. Spodziewajcie się za to dużo pozytywnej energii i emocji – powiedział Wirtualnej Polsce ważny polityk PiS. Konwencja Karola Nawrockiego odbędzie się w Hali EXPO w Łodzi. Początek o godz. 12.

Szef sztabu kandydata Paweł Szefernaker przekazał, że wydarzenie jest organizowane dzięki wpłatom kampanijnym sympatyków Nawrockiego. Otoczenie Nawrockiego wskazuje, że konwencja ma pomóc podtrzymać pozytywną atmosferę wokół polityka. Chodzi o rosnące sondaże. Spotkanie ma potrwać ok. 2,5 godz. Szczegóły są objęte tajemnicą.

Sikroski na wiecu Trzaskowskiego

Z kolei o godz. 15.30 w Poznaniu swój wiec organizuje kandydat KO Rafał Trzaskowski. Podczas wystąpienia na Placu Wolności Trzaskowski ma zarysować oś sporu w tych wyborach i jasno dać do zrozumienia, "dlaczego są tak ważne". Ma wysłać sygnał, że tylko on gwarantuje "stabilność w niestabilnych czasach" – opisuje WP.

"Na wiecu Rafała Trzaskowskiego ma wystąpić 'gość specjalny' – symboliczna postać dla szeroko rozumianego 'obozu demokratycznego' – słyszymy. Okazuje się, że tym gościem będzie Radosław Sikorski, który przegrał wewnętrzne wybory w partii z Trzaskowskim, walcząc o poparcie partii w wyścigu prezydenckim" – czytamy.

– Musimy nie tylko podtrzymywać, ale budować mobilizację i mówić o stawce tych wyborów. Nie odpuścimy żadnego dnia tej kampanii – wskazują politycy KO.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Druga, jeżeli będzie konieczna, 1 czerwca. W wyborach bierze udział 13 kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji czterech osób chcących brać udział w wyścigu o fotel prezydenta RP.

