"Nie zamierzam się spierać z przyjaciółmi". Trzaskowski odpowiedział Hołowni

– Dzisiaj chcę zaproponować Rafałowi [Trzaskowskiemu – przy. red.] wyjście ze swojej strefy komfortu. Chcę mu zaproponować, żebyśmy zrobili "sparing", żebyśmy się obaj przygotowali do tego, co czeka nas w drugiej turze, a ludziom dali przedsmak tej drugiej tury. Chcę mu tę debatę zaproponować. I takie zaproszenie do jego sztabu wystosuję. Żebyśmy się spotkali na gruncie bardzo przyjaznym Platformie – w Gdańsku. W przyszłą środę, tuż przed długim weekendem majowym. Po to, żeby zmierzyć się na wizje – powiedział w środę w kawiarni "Czytelnik" w Warszawie Szymon Hołownia.

– Stanie naprzeciwko siebie dwóch demokratów, a wy będziecie mogli ocenić, kto bardziej nadaje się w tych czasach, ma więcej odwagi, wizji i przekonania do pełnienia funkcji prezydenta – dodał.

Trzaskowski reaguje na propozycję Hołowni

W czwartek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Rafał Trzaskowski został zapytany o propozycję Hołowni, czyli debatę "jeden na jeden". – Nie zamierzam się spierać z moimi przyjaciółmi, bo nie o tym jest ta kampania wyborcza. Do pana marszałka Hołowni podchodzę z szacunkiem i z uśmiechem, dlatego że znamy się od jakiegoś czasu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię debaty, to w poniedziałek, jak rozumiem, wszyscy się spotkamy na debacie "Super Expressu", więc wszyscy będziemy debatować – odpowiedział.

Kandydat KO stwierdził, że wszyscy konkurencji "wywoływali" go na "pojedynki jeden na jeden". – Zgodziłem się. Karol Nawrocki nie chciał przyjść sam, przestraszył się, przyszli prawie wszyscy, mieliśmy debatę ośmiu kandydatów i wtedy marszałek Hołownia mówił, że to nie fair, że nie powinniśmy się spotykać jeden na jeden – tłumaczył.

– Nie ma gwarancji, że na tej debacie w Gdańsku nie pojawiliby się inni kandydaci. W związku z tym lepiej spotkać się w poniedziałek – dodał Trzaskowski.

