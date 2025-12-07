Nawrocki rozmawiał ze Stanowskim. Nagle przyszła prośba od pierwszej damy

Karol Nawrocki był gościem Kanału Zero w sobotę (6 grudnia). W pewnym momencie Krzysztof Stanowski zapytał swojego gościa, czy wywiad ogląda pierwsza dama. – Na pewno, pozdrawiam – powiedział prezydent.

Stanowski zgodził się z nim, po czym dodał, że Marta Nawrocka "poprosiła, aby (Karol Nawrocki – red.) poprawił sobie koszulę, bo się źle układa".

Prezydent zapytał, czy redakcja ma kontakt z jego żoną, na co prowadzący stwierdził, że dostał taką informację "na słuchawkę". – Kto rządzi w tym kraju? Moja żona nadaje na słuchawkę do Stanowskiego – dodał żartobliwie Nawrocki.

Stanowski zapytał, czy prezydent obali rząd

Zapytany wprost, czy ma zamiar obalić obecny rząd, prezydent odpowiedział: – Mam wrażenie, że ten rząd każdego dnia sam się obala. Tutaj funkcja prezydenta jest zbędna.

– Celem prezydenta nie jest obalanie rządu, ale upominanie się o sprawy obywateli. A jak patrzę, co wyprawia polski rząd, to mam głębokie przekonanie, że odbywa się tam ciągły proces autodestrukcji – ocenił.

– To nie jest mój cel, żeby obalić rząd. Moim celem było – przed wyborami to deklarowałem, a teraz to widać – zapędzenie leniwego rządu do pracy i cieszę się, że udało mi się to osiągnąć – powiedział.

Prezydent o wetach: Ustawy były przygotowywane pod Trzaskowskiego

Jak tłumaczył, ustawy, które trafiają na jego biurko, były przygotowywane pod wygraną kandydata KO i stąd wynika statystyka wet. – Wszystkie rozwiązania i plany były przygotowywane pod prezydenta, który nazywa się Rafał Trzaskowski, a nie Karol Nawrocki – powiedział.

Prezydent podkreślił, że nikt, kto śledził kampanię wyborczą, nie mógł pomyśleć, że podpisze część proponowanych mu obecnie rozwiązań legislacyjnych.

Politycy Kolacji Obywatelskiej nazywają Nawrockiego "wetomatem". Założyli w internecie stronę (wetomat.pl), która podaje liczbę zawetowanych przez prezydenta ustaw (17).

