Prezydent o wyjeździe Ziobry z Polski: Kłopotliwa sprawa

– Nie mogę ułaskawić osoby, która nie została skazana, więc w ogóle nie ma takiego tematu. Nie dokonałem jeszcze żadnego ułaskawienia. Jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to nie ma o czym rozmawiać – powiedział Nawrocki w Kanale Zero.

Prokuratura chce postawić posłowi PiS, byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Polityk od kilku tygodni przebywa poza granicami Polski.

Prezydent wyraził opinię, że część zarzutów wobec Ziobry jest "zupełnie z kosmosu". Dodał, że były szef MS nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Jednocześnie stwierdził, że ma potrzebę zabrania głosu w sprawie pobytu Ziobry za granicą.

Ziobro wyjechał z Polski. Nawrocki: Opuszczenie ojczyzny jest sprawą kłopotliwą

– Dla mnie opuszczanie swojej ojczyzny jest oczywiście kłopotliwe. To są rozwiązania odległe od tego, w jakiej ja emocji zostałem wychowany. (...) Polscy bohaterowie po roku 1945 też nie mogli liczyć na sprawiedliwy proces. Dochodziło do sytuacji dramatycznych. Odznaczyłem ostatnio Orderem Orła Białego Andrzeja Poczobuta, który też jest w więzieniu i każdego dnia jego pobyt w więzieniu dowodzi prawdy o reżimie Łukaszenki – tłumaczył Nawrocki.

– Dla mnie ucieczka z Polski, nawet tak połamanej pod względem prawnym przez premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, (...) pozostaje rzeczą kłopotliwą – dodał.

Prezydent: W komunizmie zwykli obywatele Polski też nie mogli liczyć na sprawiedliwość

Zastrzegł, że nie miał na celu porównania Ziobry do bohaterów, bo zwykli obywatele Polski też nie mogli liczyć na sprawiedliwość w komunistycznym reżimie. – Mówię tylko o pewnej sytuacji, która wynika z mojego doświadczenia pracy w wielu instytucjach i z mojego poczucia i emocji jako historyka – wskazał.

– Dla mnie opuszczenie Rzeczpospolitej nawet dzisiaj jest sprawą kłopotliwą. Uznaję, że nawet w tak dramatycznej sytuacji człowieka chorego pozostanie w kraju byłoby dowodem, jaki jest w istocie (...) stan polskiego ustroju – powiedział Nawrocki.

