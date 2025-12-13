Miller o Czarzastym: Każdy, kto go zna, wiedział, że to nieprawda

Włodzimierz Czarzasty ogłosił w czwartek, że będzie ubiegał się o funkcję szefa Nowej Lewicy. Zaskoczony decyzją marszałka Sejmu nie jest Leszek Miller. Były premier odniósł się do sprawy w rozmowie z tygodnikiem "Wprost". Przyznał, iż dziwi się dziennikarzom, którzy jego deklarację sprzed roku w tej sprawie wzięli na poważnie. Według niego, każdy kto zna Czarzastego wiedział od samego początku, że to nieprawda.

Miller o Czarzastym: Usunął wszystkich, którzy mogli mu zagrozić

– Każdy, kto myśli logicznie, wie, że Włodzimierz Czarzasty nie mówił rok temu na serio, że nie zamierza być liderem lewicy – podkreślił.

– Po pierwsze dlatego, że jest właścicielem tej partii. Wszystkich, którzy mogli mu w czymś zagrozić, Włodzimierz już dawno usunął albo sami odeszli. Po drugie, jest ważnym człowiekiem, marszałkiem Sejmu i często sobie zadaje pytanie: co będzie za dwa lata, jeżeli obecna koalicja rządząca przegra, bo wtedy on zostanie na lodzie – tłumaczył były premier. Leszek Miller dodał, że wobec tego, Czarzasty musi mieć coś, czym będzie mógł kierować, na czym będzie mógł zarabiać pieniądze. – Wie, że musi być przewodniczącym partii – powiedział.

W ocenie polityka, deklaracja Czarzastego sprzed roku miała na celu "zwyczajne usypianie ludzi, którzy mogliby mu w czymś zagrozić".

Wybory w Lewicy. Czarzasty ogłosił decyzję

Kongres Nowej Lewicy, podczas którego dokonany zostanie wybór nowych władz partii, odbędzie się w niedzielę 14 grudnia. Informując w czwartek o swojej kandydaturze na stanowisko przewodniczącego, Włodzimierz Czarzasty przekazał, że nakierownicze stanowiska w swojej partii rekomenduje wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i posła Tomasza Trelę.

– Ustaliliśmy, że będziemy prosili kongres, żeby pan premier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii – zaznaczył marszałek Sejmu.

Nowa Lewica to ugrupowanie powstałe w roku 2021 na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Podczas kongresu zjednoczeniowego, który odbył się 9 października 2021 roku, na współprzewodniczących partii wybrano właśnie Włodzimierza Czarzastego, jako przedstawiciela frakcji SLD i Roberta Biedronia z frakcji Wiosna. Partia od października 2023 roku współtworzy rząd na czele którego stoi Donald Tusk. Sam Czarzasty 18 listopada został wybrany na marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił on w połowie kadencji dotychczasowego marszałka Szymona Hołownię.

Czytaj też:

Wybory w Lewicy. Czarzasty ogłosił decyzjęCzytaj też:

"O czym wy mówicie?". Czarzasty zirytowany pytaniem TVNCzytaj też:

Żukowska odwołała wywiad w Kanale Zero. "Czarzasty zabronił. Boi się, że nagada głupot"