"O czym wy mówicie?". Czarzasty zirytowany pytaniem TVN

Wybory w Nowej Lewicy odbędą się 14 grudnia, czyli w najbliższą niedzielę. Włodzimierz Czarzasty przekazał w czwartek, że na kierownicze stanowiska w swojej partii rekomenduje wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i posła Tomasza Trelę.

– Ustaliliśmy, że będziemy prosili kongres, żeby pan premier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii – zaznaczył Czarzasty.

W trakcie piątkowej konferencji prasowej doszło do spięcia między Czarzastym a dziennikarzem TVN. Przyczyną irytacji marszałka Sejmu było pytanie o dotychczasowych liderów na bieżącą politykę Lewicy. Dziennikarz użył bowiem sformułowania – "stare, nowe kierownictwo" – które nie spodobało się Czarzastemu.

– Proszę pana naprawdę, nie wkręcicie nas w taką dyskusję. Stare, dobre kierownictwo, Krzysztof Gawkowski, 43 lata wicepremier. O czym wy mówicie? Szefowa klubu – 43 lata, gdzie ci starzy ludzie? To jest nie ten klimat w ogóle – powiedział.

Dziennikarz próbował wyjaśnić, o co chodziło w jego pytaniu. To jednak nie uspokoiło Czarzastego.

– Czy to samo pytanie pan zadał Tuskowi ostatnio? Zadał pan Tuskowi takie pytanie? – zapytał marszałek Sejmu.

Kongres Nowej Lewicy

Kongres Nowej Lewicy podczas którego dokonany zostanie wybór nowych władz partii odbędzie się w niedzielę 14 grudnia.

Nowa Lewica to ugrupowanie powstałe w roku 2021 na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Podczas kongresu zjednoczeniowego, który odbył się 9 października 2021 roku, na współprzewodniczących partii wybrano właśnie Włodzimierza Czarzastego, jako przedstawiciela frakcji SLD i Roberta Biedronia z frakcji Wiosna. Partia od października 2023 roku współtworzy rząd na czele którego stoi Donald Tusk. Sam Czarzasty 18 listopada został wybrany na marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił on w połowie kadencji dotychczasowego marszałka Szymona Hołownię.

