Czarzasty zagra o wszystko. "Decyzja wydaje się przesądzona"

O decyzji podjętej przez Włodzimierza Czarzastego informuje w środę Interia, powołując się na kilka źródeł w otoczeniu marszałka Sejmu i we władzach Nowej Lewicy.

Czarzasty zdecydował. Będzie kandydował na szefa Nowej Lewicy

Portal przypomina, że spekulacje na temat ewentualnego startu tego polityka na szefa Nowej Lewicy trwają już od kilku tygodni.

– Decyzja wydaje się przesądzona, Włodek podejmie rękawicę. Chociaż oficjalnie jeszcze tego nie ogłosił – poinformował jeden z rozmówców Interii.

Serwis wskazuje, że ogłoszenie decyzji było planowane na środę 10 grudnia, jednak może się to przeciągnąć aż do weekendu. Powodem jest inna ważna zaplanowana na dziś konferencja. Będzie ona dotyczyła składki zdrowotnej. Lewica nie chce, aby jeden temat przykrył drugi.

Nowa Lewica wybierze nowe władze. Oto kandydaci

Kongres Nowej Lewicy podczas którego dokonany zostanie wybór nowych władz partii odbędzie się w niedzielę 14 grudnia. Do walki o fotel przewodniczącego stanąć mają, oprócz Czarzastego, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz poseł Tomasz Trela.

Wobec startu Czarzastego, który jest zdecydowanym faworytem, może tu dojść do "aksamitnego porozumienia" przynajmniej z częścią pretendentów jeszcze przed kongresem – wskazują informatorzy Interii.

Przypomnijmy, że Nowa Lewica to ugrupowanie powstałe w roku 2021 na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Podczas kongresu zjednoczeniowego, który odbył się 9 października 2021 roku, na współprzewodniczących partii wybrano właśnie Włodzimierza Czarzastego, jako przedstawiciela frakcji SLD i Roberta Biedronia z frakcji Wiosna. Partia od października 2023 roku współtworzy rząd na czele którego stoi Donald Tusk. Sam Czarzasty 18 listopada został wybrany na marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił on w połowie kadencji dotychczasowego marszałka Szymona Hołownię.

Czytaj też:

Chcą ujawnić głośną listę. "Tusk wie, że tam jest bomba"Czytaj też:

Nowy sondaż. Ogromy wzrost poparcia dla partii BraunaCzytaj też:

"Takich rzeczy się nie mówi". Czarzasty o swoim stanie zdrowia