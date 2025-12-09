"Takich rzeczy się nie mówi". Czarzasty o swoim stanie zdrowia

– Chciałem wam powiedzieć, chociaż takich rzeczy się nie mówi, ale dzisiaj jest dobry dzień, naprawdę bardzo dobry dzień. Pojechałem dzisiaj na badania kontrolne do szpitala, jest super, więc jestem tak zadowolony – opowiadał we wtorek dziennikarzom Czarzasty. Jak dodał, "wszystko wyszło fantastycznie".

W grudniu ub.r. polityk trafił do szpitala, w którym spędził dwa tygodnie w związku z profilaktyką nowotworową. – Badajcie się, bo mój przykład pokazuje, że jak się bada, to można być dalej zdrowym, a jak się nie bada, to można umrzeć szybciej niż by się chciało – podkreślał wówczas.

Czarzasty zadowolony ze swojego stanu zdrowia. Czy wystartuje na szefa Lewicy?

Czarzasty we wtorkowej rozmowie z dziennikarzami był pytany, czy wystartuje w wyborach na przewodniczącego Nowej Lewicy. – Dzisiaj i jutro mam jeszcze konsultacje i wtedy podejmę decyzję – oświadczył.

Na sugestię, że według czołowych polityków Lewicy wygraną ma zagwarantowaną, Czarzasty zażartował: – Ja czasy takie, że wygrałem przed startowaniem, mam za sobą. (...) Po prostu Pan Bóg dał rozsądek.

Sejm z nowym marszałkiem

65-letni Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) został wybrany na marszałka Sejmu w listopadzie. Zastąpił na tym stanowisku lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką zawarli jesienią 2023 r. liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

Według najnowszego sondażu United Serveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Nowa Lewica Czarzastego może liczyć na 7,1 proc. głosów i wprowadziłaby do Sejmu 25 posłów (obecnie ma ich 21).

