Alkomat dla posłów? Zapadła decyzja

Pod koniec lipca ubiegłego roku Szymon Hołownia poinformował, że przygotował projekt dotyczący możliwości zlecenia przez marszałka prowadzącego obrady badania posłów alkomatem. Lider Polski 2050 przypomniał, że w czasie bieżącej kadencji kilkukrotnie dochodziło do sytuacji, gdy parlamentarzyści podejrzewani o bycie pod wpływem alkoholu znajdowali się w sali plenarnej. Jak zaznaczył, w takich przypadkach prowadzący obrady "nie może być bezradny" i "powinien mieć narzędzia, które umożliwią poradzenie sobie z sytuacją".

Siwiec: Nie będziemy tego robić

Do sprawy badania posłów alkomatem odniósł się w środę szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

– Nie, nie, nie wydałem decyzji o żadnych alkomatach. Informuję, że ich nie będzie. Po prostu, nie będziemy tego robić – powiedział współpracownik marszałka Włodzimierza Czarzastego.

– Nie będzie na pewno – dodał.

W listopadzie marszałek Sejmu poinformował o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Zarządzenie weszło w życie z dniem 24 listopada 2025 r. Czarzasty podpisał dokument w tej sprawie w obecności dziennikarzy na konferencji prasowej.

Ustawa o osobie najbliższej. Co zrobi Sejm?

Szef Kancelarii Sejmu odniósł się również do kwestii projektu ustawy o osobie najbliższej i ewentualnych rozmów z Pałacem Prezydenckim na ten temat.

– W ogóle jeszcze dokładnie tego nie zobaczyli. Ledwo ta ustawa otrzymała numer druku, a już dowiedzieliśmy się – ale tym razem od innego współpracownika prezydenta Nawrockiego – że to jest niedobre. My będziemy robić swoje – powiedział Marek Siwiec. – Sejm zrobi i należy oczekiwać, że zaraz na początku lutego to stanie się przedmiotem prac sejmowych. Więc wtedy, gdy będzie produkt, będziemy rozmawiać. Drzwi do Sejmu na komisje są otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać – dodał.

Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osobie najbliższej pod koniec ubiegłego roku. Przewidziana w regulacji umowa o wspólnym pożyciu umożliwi m.in. wybór wspólności majątkowej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania.

"Osoby żyjące w związkach nieformalnych zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków w sferze majątkowej, rodzinnej oraz osobistej, dzięki zawarciu umowy cywilnoprawnej przed notariuszem. Chodzi o najważniejsze kwestie dotyczące codziennego życia – wspólne rozliczanie PIT, zwolnienie z podatku od spadku i darowizn, dostęp do informacji i dokumentacji medycznej, prawo do mieszkania, dziedziczenie testamentowe oraz uprawnienia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, renty rodzinnej, prawa do pochówku czy zasiłku opiekuńczego" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

"Panie marszałku, sprawdzam". Posłowie Polski 2050 zwrócili się do CzarzastegoCzytaj też:

Koniec z alkoholem w Sejmie. "Wczoraj była zielona noc"