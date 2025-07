Alkomat w Sejmie. Nowa inicjatywa Hołowni

W maju, podczas debaty prezydenckiej w TVP, marszałek Szymon Hołownia zadeklarował, że już wkrótce wprowadzony zostanie obowiązek badań posłów pod kątem trzeźwości w Sejmie.

Lider Polski 2050 wrócił do tego tematu podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Przygotowałem projekt dotyczący możliwości zlecenia przez marszałka prowadzącego obrady zbadania posła alkomatem na sali plenarnej w czasie obrad. Zamierzam go poddać dyskusji na posiedzeniu prezydium Sejmu, a następnie zgłosić – przekazał.

Badanie alkomatem w Sejmie

– Wiem, że głosy na ten temat były bardzo różne, że to bardzo sensytywna sprawa, nietykalność poselska, nie możemy przesadzać, może się to stać narzędziem walki politycznej, ale jednak mam wrażenie, że prezydium Sejmu i marszałkowie starali się, niezależnie od konstelacji politycznej, nawet jeżeli byli bardzo ostrzy w stosunku do opozycji, nie przekraczać pewnych granic – mówił Hołownia.

Marszałek Sejmu przypomniał, że w czasie bieżącej kadencji kilkukrotnie dochodziło do sytuacji, gdy parlamentarzyści podejrzewani o bycie pod wpływem alkoholu znajdowali się na sali plenarnej. Jego zdaniem w takich przypadkach prowadzący obrady "nie może być bezradny" i "powinien mieć narzędzia, które umożliwią poradzenie sobie z sytuacją".

Problemy alkoholowe polityków

Co jakiś czas na światło dzienne wychodzą problemy alkoholowe polityków. W lutym media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać, jak przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek namawia posła Ryszarda Wilka, aby opuścił obrady Sejmu. Ostatecznie Wilk, wyraźnie niedysponowany, został wyprowadzony z sali plenarnej przez swojego partyjnego kolegę.

Parlamentarzysta Konfederacji przeprosił za swoje zachowanie w Sejmie. Poinformował, że zmaga się z chorobą alkoholową i zapowiedział podjęcie terapii.

