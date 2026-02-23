Oto, dlaczego Szwecja nie skorzysta z SAFE. Minister podał powód

SAFE to unijny mechanizm zadłużenia celem finansowania inwestycji militarnych. Chętne państwa UE mogą zaciągnąć pożyczki za pośrednictwem UE. Ostateczne decyzje należą do Komisji Europejskiej. Lista projektów, jakie mają być zrealizowane w Polsce nie jest jawna, ale ma być częściowo ujawniona.

Nie wszystkie kraje UE skorzystają jednak z SAFE. Wśród nich znajduje się również Szwecja, która w inny sposób pozyska fundusze.

– Nie bierzemy udziału w tym programie nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że mając trzeci najniższy dług w Unii Europejskiej, możemy pożyczać na rynkach międzynarodowych na warunkach korzystniejszych, niż sama Unia. Ale my też pożyczamy na modernizację sił zbrojnych: do 2035 r. 30 mld euro – przekazał minister Jonson w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Partnerstwo polsko-szwedzkie. Dynamiczny rozwój relacji między krajami

Szwedzki minister przyznaje, że od czasu przystąpienia jego kraju do NATO w 2024 r. z żadnym innym aliantem współpraca wojskowa nie uległa takiemu rozwojowi, jak z Polską.

– Fakt, że nie jesteśmy już tylko partnerami, ale sojusznikami, spowodował ogromną zmianę. Najdalej nasza współpraca poszła oczywiście w obronie podwodnej. Ale nasze przemysły zbrojeniowe są w ogóle komplementarne. Polscy spadochroniarze wzięli udział w ćwiczeniach na Gotlandii, nasze Gripeny stacjonowały w Polsce. Dzięki Polsce rozumiem, co oznacza być sojusznikiem. A byłem w Polsce bardzo wiele razy. W żadnym kraju nie byłem w minionym roku tyle razy. Nigdzie tak często nie jeżdżę. Kupiliśmy od Polski przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun. Zostały dostarczone błyskawicznie, nie musieliśmy w nich nic modyfikować i natychmiast weszły na wyposażenie szwedzkich sił zbrojnych – mówił polityk.

Jonson dodał, że ukoronowaniem tej współpracy będzie wizyta pary królewskiej w Polsce w połowie marca.

Czytaj też:

Sienkiewicz atakuje PiS. "To kłamstwo macierewiczowskie"Czytaj też:

"SAFE to potężna szansa". Cenckiewicz zarzuca rządowi wykorzystanie generała