Urząd Celny USA wstrzymał pobieranie ceł. Jest komunikat

Amerykański urząd celny i ochrony granic (CBP) ogłosił, że we wtorek minutę po północy (godz. 6:01 czasu polskiego) wstrzyma pobieranie ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. To efekt piątkowego orzeczenia Sądu Najwyższego USA, który uznał taryfy za niezgodne z prawem.

W komunikacie do spedytorów, wystosowanego za pośrednictwem serwisu Cargo Systems Messaging Service (CSMS), urząd poinformował, że od wtorku deaktywuje wszystkie kody celne związane z poprzednimi rozporządzeniami prezydenta Trumpa dotyczącymi IEEPA.

Co istotne, decyzja o wstrzymaniu pobierania ceł zbiega się z ogłoszeniem przez przywódcę USA nowej, 15-procentowej globalnej stawki celnej na podstawie innych przepisów prawnych, które zastąpiły cła unieważnione w piątek przez Sąd Najwyższy.

CBP nie wyjaśnił, dlaczego nadal pobierał cła od czasu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy, a w komunikacie nie znalazły się żadne informacje na temat ewentualnych zwrotów dla importerów. W komunikacie zaznaczono, że wstrzymanie pobierania ceł nie ma wpływu na żadne inne cła nałożone przez Trumpa, w tym cła nałożone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym sekcji 232 i ustawy o nieuczciwych praktykach handlowych sekcji 301 – opisuje serwis money.pl.

Wiadomo też, że CBP przekaże dodatkowe wytyczne społeczności handlowej za pośrednictwem komunikatów CSMS, jeśli będzie to stosowne. Reuters poinformował, że decyzja Sądu Najwyższego oznacza, iż podlegać zwrotowi może ponad 175 mld dolarów uzyskanych z ceł nałożonych na podstawie IEEPA.

Trump ogłasza 15-procentowe cła

W sobotę prezydent Donald Trump zapowiedział podniesienie nowych globalnych taryf do 15 proc. Nowe cła mogą obowiązywać maksymalnie przez 150 dni, chyba że Kongres wyrazi zgodę na przedłużenie. "W oparciu o dogłębną, szczegółową i kompletną analizę absurdalnej, źle napisanej i niezwykle antyamerykańskiej decyzji w sprawie ceł wydanej wczoraj, po WIELU miesiącach rozważań, przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, proszę, niech to oświadczenie posłuży za oświadczenie, że ja, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym podniosę ogólnoświatowe cła na kraje, z których wiele od dziesięcioleci 'okradało' Stany Zjednoczone bezkarnie (do czasu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i prawnie przetestowanego poziomu 15 proc. W ciągu najbliższych kilku miesięcy administracja Trumpa określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła" – napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.