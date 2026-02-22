Marco Rubio w Monachium

NOTATNIK MALKONTENTA Ameryka zmienia ton wobec Europy”, „Rubio z gałązką oliwną”, „Waszyngton naprawia swoje błędy” – takie komentarze dotyczące wystąpienia amerykańskiego sekretarza stanu na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium można było znaleźć w polskich mediach.
Ich autorzy albo opierali się na błędnych relacjach z drugiej ręki, najpewniej nie wysłuchawszy nawet pięciu minut z przemówienia Amerykanina, albo jeśli słuchali całości, to nic nie zrozumieli.
Wystąpienie Rubia było kontrastowane z przemówieniem wiceprezydenta J.D. Vance’a w tym samym gremium sprzed roku.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
