UE uderza w branżę modową. Nowe przepisy

Powodem zmian jest fakt, że każdego roku na terenie Unii Europejskiej miliony niesprzedanych ubrań i butów trafiają na śmietnik. Branża modowa mierzy się z problemem nadprodukcji i masowej utylizacji niesprzedanych produktów od lat.

"Tylko w Europie każdego roku od 4 do 9 procent wszystkich tekstyliów ląduje na wysypiskach lub w spalarniach" – podaje rmf24.pl. Serwis wskazuje, że skutki są druzgocące, gdyż dochodzi do marnotrawstwa zasobów i powstawania "ogromnego śladu węglowego". Komisja Europejska wskazuje bowiem, że odpady tekstylne odpowiadają aż 5,6 miliona ton emisji CO₂ rocznie, czyli prawie tyle, ile wynosiła całkowita emisja netto Szwecji w 2021 roku.

Właśnie ten fakt Unia Europejska wskazuje jako przyczynę swoich działań. Od 19 lipca br. największe firmy modowe nie będą już mogły bez ograniczeń utylizować odzieży i obuwia, które nie zostały sprzedane. Niszczenie wspomnianych produktów będzie teraz przebiegać wedle ściśle określonych procedur. Wyjątki będą dotyczyć przede wszystkim towarów uszkodzonych.

Wielka strata polskiej spółki. Wszystko przez przepisy UE

Polityka Unii Europejskiej przyniosła w ostatnim czasie problemu również dla branży stalowej. Polska firma Stalprodukt odnotowała 17,21 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2025 r. Spółka, podając wynik, powołała się na dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych.

Skonsolidowana strata operacyjna w IV kw. ub.r. wyniosła 21,51 mln zł, a przychody Segmentu Blach wyniosły 145,57 mln zł, podano także.

"Główną przyczyną odnotowania przez Grupę Stalprodukt ujemnych wyników w IV kwartale 2025 r. był spadek sprzedaży Segmentu Blach, który z kolei był konsekwencją znaczącego wzrostu importu blach do Europy w cenach znacznie odbiegających od europejskich czynników kosztowych. Niekorzystne czynniki kosztowe, z jakimi borykają się przetwórcy stali (w tym blach transformatorowych) w konkurencji międzynarodowej, uległy dalszemu pogorszeniu. Sytuacja ta w ocenie emitenta wynika z uwarunkowań prowadzenia działalności produkcyjnej w Unii Europejskiej" – czytamy w komunikacie.

