"Absurdalne przepisy". Nawet 5 tys. złotych kary za wyrzucenie skarpetek do kosza

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami od nowego roku nie ma możliwości wyrzucania zużytych ubrań i innych tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane. Rozwiązanie zostało wprowadzone w cel zmniejszenia ilości odpadów oraz zwiększenia poziomu recyklingu.

Chociaż od wprowadzenia nowego obowiązku minęło już kilka miesięcy, to Polacy nadal mają problemy z przestrzeganiem nowych przepisów. Wielu nie wie, gdzie mogą wyrzucić zużyte lub zepsute tekstylia. W efekcie ubrania często lądowały w kontenerach Polskiego Czerwonego Krzyża lub innych organizacji pomocowych. Tymczasem powinno one być oddawane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Te zaś znajdują się z kolei na przedmieściach miast. Wielu mieszkańców narzeka, że muszą odwiedzać PSZOK-i zbyt często.

– Odpady tekstylne, czyli zużyte ubrania i podobne rzeczy, są znacznie trudniejsze do przetworzenia. Zgodnie z prawem nie powinny trafiać na składowiska – powinny zostać poddane przetworzeniu. A takie przetwarzanie jest dużo droższe niż w przypadku odpadów zmieszanych, które – nie oszukujmy się – często i tak ostatecznie trafiają na składowiska – mówi w rozmowie z Onetem Monika Michalska, ekoedukatorka, która na co dzień pracuje w branży odpadowej, znana na Instagramie jako "Pani od odpadów".

Przypomnijmy, że za brak segregacji odpadów tekstylnych można otrzymać mandat w wysokości do 5 tys. złotych. Co więcej, w mieszkańcy narażają się także na podwyższenie opłaty za śmieci.

PCK wycofuje kontenery na odzież

Polski Czerwony Krzyż (PCK) ogłosił, że kontenery na odzież używaną, które przez lata były obecne na polskich ulicach, zostaną usunięte.

Decyzja zapadła po serii problemów związanych z niewłaściwym traktowaniem pojemników jako śmietników na zużyte ubrania. Kontenery, które miały służyć do zbierania darowanej odzieży w dobrym stanie, stały się miejscem składowania odzieży w złym stanie, którą organizacja musiała później utylizować na własny koszt.

