Trudna sytuacja PKP Cargo. Spółka sprzeda wagony

"Czas na składanie ofert tj. wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, minął 25 lipca br. Aktualnie trwa ocena formalna wniosków przed dopuszczeniem do udziału w licytacji elektronicznej. Spółka zwraca uwagę, iż sprzedaż jej aktywów (w tym przypadku wagonów) jest jednym z elementów Planu Restrukturyzacji, który jest procesem złożonym i sformalizowanym. Przed ogłoszeniem kolejnego etapu – licytacji – jest wymagana szczegółowa weryfikacja nadesłanych dokumentów pod kątem zgodności z wymaganiami postawionymi oferentom" – napisało PKP Cargo w odpowiedzi na pytania akcjonariusza o przebieg przetargów na sprzedaż wagonów.

Zwolnienia pracowników? Jest komentarz spółki

Spółka poinformowała też, w kwestii zwolnień, że ustaliła ze stroną społeczną, że do końca lipca 2025 r. będzie oczekiwać na odpowiedzi dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań alternatywnych do zwolnień grupowych. Do chwili obecnej spółka nie uzyskała stanowisk – zgody na zmiany w ZUZP – od wszystkich organizacji związkowych działających w PKP Cargo. Ze względu na to, że stanowisko poszczególnych związków może być dostarczone także w wersji papierowej i przesłane pocztą, spółka postanowiła dać czas do końca bieżącego tygodnia na dostarczenie kompletu stanowisk stronie społecznej, oraz podjęcie ostatecznych decyzji, po stronie spółki, w oparciu o jak najświeższy i kompletny materiał.

Spółka liczy na to, że wszystkie związki zawodowe zaangażowane w dialog na temat zaproponowanych alternatywnych rozwiązań do zwolnień grupowych wyrażą na nie zgodę. Akceptacja przez związki zawodowe spowoduje odstąpienie od zwolnień przewidzianych w okresie do 30 czerwca 2026 roku, stąd przedłużenie czasu na potencjalne akceptacje ze strony pozostałych związków zawodowych, wyjaśniło PKP Cargo.

Kolejne pytanie dotyczyło sprzedaży Cargotor i informacji o ponownym liście intencyjnym.

"Przyczyną przedłużenia są kwestie formalno-proceduralne leżące po stronie PKP PLK i spółki, w tym także związane z procedowaniem Planu Restrukturyzacyjnego. To element kluczowy z punktu widzenia przejrzystości i stabilności dalszych działań właścicielskich oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi spółek z udziałem Skarbu Państwa. Spółka zwraca uwagę, iż sprzedaż jej aktywów (tutaj udziałów spółki zależnej) jest jednym z elementów Planu Restrukturyzacji, który wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza, niemniej strony transakcji zobowiązały się (aneks nr 2 do listu intencyjnego z dnia 12 czerwca 2024 r.) do jej zakończenia lub odstąpienia od transakcji do dnia 30 września br." – napisała spółka akcjonariuszowi.

Co dalej z pozwami dla PLK?

Poinformowała też, pytana o pozwy dla PLK dot. zawyżonych opłat za korzystanie z infrastruktury, że plany i potencjał roszczeń jest nadal analizowany.

"Odzyskiwanie należności od PKP PLK jest jednym z elementów strategii naprawczej spółki. Ewentualne aktualizacje ww. sprawy będą przekazywane do informacji publicznej, gdy tylko pojawią się finalne ustalenia" – zakończono.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też:

Protesty kolejarzy. Padła propozycja z rząduCzytaj też:

Gigantyczne zwolnienia w państwowej spółce. Prawie 2,5 tys. osób na bruk