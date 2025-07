PKP Cargo składa plan restrukturyzacji. Uda się uratować giganta?

Plan obejmuje perspektywę działań restrukturyzacyjnych i ich rezultatów do 2031 roku. Niezależnie od przyjętego wariantu prognozy, po efektywnym wdrożeniu środków restrukturyzacyjnych, spółka planuje osiągnąć rentowność na poziomie wyniku netto od 2026 roku. PKP Cargo od miesięcy mierzy się z olbrzymimi problemami.

Spłata zadłużenia

Plan restrukturyzacji obejmuje po pierwsze model spłaty zadłużenia sięgającego niemal 3 mld zł, będącego wynikiem wieloletnich zaniedbań oraz stanowiącego przyczynę rozpoczęcia postępowania sanacyjnego (restrukturyzacji uzdrawiającej). Po drugie, zawiera inicjatywy poprawiające efektywność operacyjną, m.in. poprzez reorganizację i automatyzację procesów operacyjnych oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej. Po trzecie, w planie zaznaczone zostały inicjatywy rozwojowe, podkreślono.

– Problemy, w jakich znajduje się PKP Cargo w restrukturyzacji, mają charakter strukturalny i aby utrzymać płynność, uregulować zobowiązania, a w dłuższym terminie odbudować rentowność, konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zmiany funkcjonowania spółki w praktycznie wszystkich aspektach. To proces rozłożony na lata, a kluczem do jego sukcesu jest konsekwentne wdrażanie optymalizacji kosztowej, poprawy marżowości operacyjnej oraz maksymalizacja wykorzystania aktywów spółki. W pierwszej kolejności zabezpieczamy bieżące funkcjonowanie, a następnie wprowadzamy działania z zakresu restrukturyzacji sprzedażowej, finansowej, procesowej, organizacyjnej i majątkowej. Naszym celem jest stworzenie spółki, która będzie w stanie odzyskiwać udziały rynkowe, będzie konkurencyjna i trwale rentowna – powiedziała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Restrukturyzacja PKP Cargo. Czego dotyczy plan?

Plan restrukturyzacji przewiduje różnorodne i z różnym horyzontem czasowym inicjatywy restrukturyzacyjne podzielone na kategorie uwzględniające aspekty finansowe, operacyjne, organizacyjne i strategiczne, obejmujące:

– restrukturyzację w obszarze sprzedaży, skupioną na podniesieniu jakości obsługi operacyjnej, poprawie konkurencyjności cenowej, dostępności zasobów oczekiwanych przez rynek i klientów, retencji posiadanych klientów, a także działaniach prosprzedażowych. Celem jest proaktywne i skuteczne utrzymywanie, zdobywanie i odzyskiwanie klientów. Istotnym kierunkiem dla PKP Cargo jest też zwiększenie przychodów z przewozów zagranicznych poprzez rozwój połączeń międzynarodowych i oddziałów sprzedaży zagranicznej,

– restrukturyzację w obszarze operacji, ukierunkowaną na zwiększenie efektywności operacyjnej,

– restrukturyzację zatrudnienia w obszarze administracji oraz dostosowanie zatrudnienia w obszarze operacji PKP Cargo do standardów rynkowych w przeliczeniu na przewożoną masę i wykonywaną pracę. Zarząd spółki prowadzi rozmowy ze stroną społeczną dot. wdrożenia alternatywnych rozwiązań, które mogłyby skutkować odstąpieniem od zwolnień przewidzianych w okresie do 30 czerwca 2026 roku. Chodzi o odstąpienie od przywilejów pracowniczych wynikających z ZUZP i wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego. Osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi umożliwi osiągnięcie porównywalnych efektów oszczędnościowych jakie były zakładane przy zwolnieniach grupowych zaplanowanych na 2025 rok. Dodatkowym efektem będzie wdrożenie nowego systemu efektywnego wynagradzania o rok wcześniej niż było to planowane,

– restrukturyzację w obszarze zarządzania informacjami przez integrację systemów IT w grupie kapitałowej PKP Cargo oraz wdrożenie narzędzi umożliwiających skalowalność operacji bez wzrostu zatrudnienia w wybranych obszarach

– optymalizację majątku dzięki pozyskaniu dodatkowych środków poprzez redukcję posiadanych aktywów trwałych, w tym nieruchomości i taboru, do minimalnego poziomu niezbędnego dla prowadzenia działalności. Zbycie udziałów w spółkach zależnych, które są zbędne do dalszej działalności,

– restrukturyzację w obszarze strukturalnym – uporządkowanie kompetencji biznesowych w grupie kapitałowej PKP Cargo, integracja działalności związanej z remontami taboru w ramach PKP Cargo oraz integracja usług logistycznych, spedycyjnych i terminalowych w

ramach grupy, wymieniono.

W wyniku wdrożenia inicjatyw plan restrukturyzacji zakłada m.in:

– osiągnięcie zysku EBITDA w 2031 roku na poziomie 1 296 mln zł,

– zmianę w strukturze przychodów spółki – spadek udziału węgla kamiennego w przychodach do 13% w 2031 roku, wzrost udziału w przychodach przewozów intermodalnych do 19% w 2031 roku.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też:

Rośnie zadłużenia Polski. NBP publikuje daneCzytaj też:

KE wydała komunikat o polskiej gospodarce. Nowe informacje