Gigantyczne zwolnienia w państwowej spółce. Prawie 2,5 tys. osób na bruk

Proces zwolnień miałby objąć pracowników zatrudnionych w różnych grupach zawodowych w zakładach i centrali spółki. Planowane działania zostaną zrealizowane w dwóch etapach – tegoroczne najpóźniej do końca lipca, a te zaplanowane na przyszły rok – do 30 września 2026 r. Założenia te będą poddane konsultacjom ze związkami zawodowymi.

PKP Cargo planuje zwolnienia grupowe. "Spółka nadal jest w trudnej sytuacji"

– Na przestrzeni ostatnich miesięcy pogorszyła się sytuacja rynkowa, widzimy dużo wyższy spadek przewozów i cen na rynku. Rynek kolejowych przewozów towarowych wyraźnie hamuje w Polsce i większości krajów Europy, co szczególnie widać od początku tego roku – powiedziała prezes PKP Cargo Agnieszka Wasilewska-Semail.

Dodała, że w ciągu czterech miesięcy spółka zanotowała prawie 5 proc. spadek przewiezionej masy towarowej rok do roku. Dodatkowo musi sobie radzić z wieloletnimi zaniedbaniami, których naprawa będzie trwała dłużej niż kilka czy kilkanaście miesięcy.

– Nadal nie udało nam się namówić do powrotu dużej części klientów, których utraciliśmy w wyniku decyzji węglowej i sposobu jej wykonania przez zarządy z lat 2022-2023. Niestety część z nich wypracowała trwałe alternatywy – wybrała transport drogowy lub powołała własne spółki przewozowe. Spółka w minionych latach nie inwestowała w inne typy taboru niż te do przewozów masowych. W związku z tym nie była przygotowana do tego, żeby elastycznie reagować na zmiany na rynku – tłumaczy.

– To wszystko spowodowało, że pomimo ogromnego wysiłku i podjętych działań PKP Cargo nadal jest w trudnej sytuacji, a zmiany dotyczące naszego funkcjonowania muszą być jeszcze głębsze. Widzimy pozytywy w wynikach za I kwartał 2025 r., działania restrukturyzacyjne zaczynają przynosić efekty, zdobywamy też nowych klientów. To oznacza, że spółka zaczyna się dostosowywać do realiów rynkowych i wychodzić na prostą – przekonuje Wasilewska-Semail.

Blisko 2,5 tys. ludzi straci pracę

Spółka zastrzegła, że zwolnieniem grupowym nie zostaną objęci pracownicy samotnie wychowujący małoletnie dzieci, wychowujący dzieci z niepełnosprawnościami oraz znajdujący się w szczególnej sytuacji zdrowotnej, wymagającej intensywnego leczenia. W przypadku gdy na podstawie kryteriów zostaną wytypowani do zwolnienia grupowego pracownicy prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, zwolnieniem grupowym zostanie objęta tylko jedna z tych osób.

Z dniem 6 czerwca 2025 r. spółka rozpocznie 20-dniowe konsultacje z organizacjami związkowymi oraz opracowywanie szczegółowych kryteriów doboru pracowników i harmonogramu – zapowiedziano.

Spółka prowadzi również proces rozpoznania i analizy rynku odnośnie aktywów i nieruchomości, które zostały uznane za nierentowne podczas składania wniosku o postępowanie sanacyjne. Analiza ma służyć sprawdzeniu zainteresowania i wycenie aktywów. Finalne decyzje dotyczące majątku będą zawarte w planie restrukturyzacji, a wszelkie decyzje o sprzedaży będą podejmowane przez zarządczynię i sędziego komisarza.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też:

Tyle straciło PKP Cargo. Spółka w restrukturyzacji