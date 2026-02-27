Kłopoty PKP Cargo. Złożono wniosek

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że propozycje układowe stanowią integralną część planu restrukturyzacyjnego.

"W związku z zarządzeniem Sędziego-Komisarza [..], wyrażającym zgodę na zaopiniowanie planu restrukturyzacyjnego przez radę wierzycieli do 17 marca 2026 roku, ze względu na konieczność zachowania spójności między planem restrukturyzacyjnym a propozycjami układowymi, zdaniem spółki zasadne jest, aby termin na złożenie ostatecznych propozycji układowych również uległ przedłużeniu" – czytamy w komunikacie.

Plan restrukturyzacyjny może być zmieniany

Sędzia-komisarz wskazał wcześniej, że zgodnie z art. 318 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne plan restrukturyzacyjny może być, nawet po zatwierdzeniu, nadal modyfikowany i zmieniany, a uprawnienie rady wierzycieli do jego zaopiniowania nie jest uprawnieniem formalnie blokującym możliwość zatwierdzenia dokumentu.

"Zdaniem sędziego-komisarza cele prowadzonego postępowania wymagają zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego spółki bez dalszej zbędnej zwłoki, tak aby zarówno zarządca, jak i spółka mogli podejmować stosowne czynności prawne i faktyczne, które mają umocowanie oraz ochronę prawną w tymże zatwierdzonym planie restrukturyzacyjnym" – podkreślono w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Ruch rady wierzycieli PKP Cargo

Na początku lutego br. rada wierzycieli PKP Cargo w restrukturyzacji odstąpiła od wyrażenia stanowiska o planie restrukturyzacyjnym spółki i wystąpiła o jego uzupełnienie.

"W związku z ustalonym terminem wyrażenia opinii przez radę wierzycieli na 2 lutego 2026 roku, [...] rada wierzycieli podjęła uchwałę, w której uznała, że na obecnym etapie odstępuje w swojej opinii od wyrażenia jednoznacznie pozytywnego bądź negatywnego stanowiska o planie restrukturyzacyjnym i jednocześnie zgłasza zastrzeżenie do jego treści oraz zwraca się do sędziego-komisarza o zobowiązanie zarządcy spółki do jego uzupełnienia" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie rada rekomendowała przeprowadzenie ponownej dyskusji na temat propozycji układowych z członkami poszczególnych grup interesów, ponieważ propozycje w ich obecnym kształcie niosą – jej zdaniem – ze sobą istotne ryzyko braku akceptacji ze strony wierzycieli, jednak z zastrzeżeniem, że opinia nie przedstawia stanowiska członków rady wierzycieli w zakresie ewentualnej akceptacji bądź braku akceptacji propozycji układowych, podano także.

