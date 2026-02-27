Szokująca zbrodnia w Kadłubie. 17-latek usłyszał zarzuty

W czwartek trwała policyjna obława na 17-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo kobiety i mężczyzny. Do zbrodni miało dojść w Kadłubie koło Strzelec Opolskich. Chłopak zamordował swoją 87-letnią babcię i 38-letniego ojczym. Po kilkugodzinnej obławie, sprawca został ujęty około 30 kilometrów od miejsca zamieszkania.

W piątek prokurator przedstawił 17-letniemu Łukaszowi G. zarzut popełnienia dwóch morderstw ze szczególnym okrucieństwem. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał, że nastolatek przyznał się do popełnienia zbrodni, grozi mu do 30 lat więzienia. – Podejrzanemu przedstawiono zarzuty związane z dokonaniem podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu od 15 do 30 lat pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i obecnie składa obszerne wyjaśnienia – dodał rzecznik.

Szokujący manifest

Łukasz G. upublicznił swoje oświadczenie. – Dzień dobry, jestem rodzinnym mordercą, to ja zabiłem dwóch osobników w moim domu – mówi na nagraniu podejrzany 17-latek. Wideo trwa prawie dwie minuty. Sprawca przyznał się także do wywołania serii alarmów bombowych w całej Polsce. – To ja odpowiadam za alarmy bombowe stworzone mniej więcej w okresie 5 dni. W szkole w Limanowej, w szkole w Warszawie, w szpitalu i youtubera (pada nazwa) – mówi 17-latek.

Jako powód dokonania zbrodni, podaje rzekome nieporozumienia w pracy oraz fakt, że ojczym nalegał, by kontynuował zatrudnienie. – Według mnie morderstwo to jest część życia człowieka. Kiedyś się ludzie zabijali i nie było problemu. Według mnie nie jestem chory na nic. Jestem zestresowany jednak, nie zabiłem nigdy nikogo, nawet zwierzęcia – dodaje. Oświadczenie zakończył sugerując, gdzie internauci będą mogli oglądać drastyczne materiały z miejsca zbrodni. – Do widzenia – zakończył nagranie Łukasz G.

Prokuratura Okręgowa w Opolu zdecydowała, że nastolatek za podwójne zabójstwo będzie odpowiadał na zasadach przewidzianych dla dorosłych.