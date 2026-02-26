Policyjna obława na 17-latka. Chodzi o brutalne morderstwo

O trwającej akcji mającej na celu zatrzymanie 17-latka informuje RMF FM.

Akcja policji: Trwają poszukiwania 17-latka

Z ustaleń dziennikarza rozgłośni wynika, że do Kadłuba ściągnięto policyjne posiłki, między innymi funkcjonariuszy pionów prewencji z Opola. Na miejscu pracuje wiele policyjnych patroli. W poszukiwanie chłopaka zaangażowano psy tropiące. Mundurowi kontrolują też samochody.

Dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych wydali zalecenia, by dziś dzieci same nie wracały po zajęciach do domów, a odebrali je rodzice lub opiekunowie – donosi radio.

Podwójne morderstwo w Kadłubie. "Liczne rany rąbane"

Sprawa ma związek z podwójnym morderstwem, do którego doszło w jednym z domów jednorodzinnych w Kadłubie. Zgłoszenie w tej sprawie służby otrzymały w czwartkowy poranek. Kiedy mundurowi przybyli na miejsce, ujawnili tam zwłoki starszej kobiety i mężczyzny. Jak poinformowała rzecznik prasowa KP Policji w Strzelcach Opolskich mł. asp. Doroty Janać, wstępne ustalenia wskazują, że to mieszkańcy tego domu.

Z kolei Stanisław Bar z opolskiej prokuratury okręgowej przekazał, że u ofiar stwierdzono liczne rany rąbane. Jak nieoficjalnie dowiedziały się media narzędziem zbrodni była siekiera.

Wiadomo, że w domu, w którym doszło do morderstwa mieszkały łącznie cztery osoby. To zamordowane małżeństwo, poszukiwany 17-latek i jego babcia.

– Zamordowany został mężczyzna i najstarsza mieszkanka domu. Żona mężczyzny w momencie zbrodni była w szpitalu na planowej operacji. Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu nastolatka – przekazał prokurator Stanisław Bar.

Czytaj też:

Policja weszła do siedziby Allegro. UOKiK zlecił przeszukanieCzytaj też:

Trzy ciała w mieszkaniu. Zgłoszenie wpłynęło od "zaniepokojonej sąsiadki"Czytaj też:

Policjant zatrzymany. Chodzi o zgłoszenie dot. przemocy seksualnej