PKP Cargo sprzedaje wagony. Spółka szuka pieniędzy

"W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, którego przedmiotem była sprzedaż 2829 wagonów, wyłonionych zostało trzech oferentów, którzy wylicytowali najwyższe ceny w poszczególnych częściach – regionach sprzedaży. Sprzedaż ww. wagonów to kontynuacja działań w zakresie sprzedaży zbędnych dla działalności spółki zasobów taborowych ujętych w Planie Restrukturyzacyjnym, umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację pozostałych, priorytetowych zadań sanacyjnych" – czytamy w komunikacie.

Finalizacja postępowania i zawarcie umów sprzedaży możliwe będzie po uzyskaniu zgody rady nadzorczej. Wcześniej spółka uzyskała zgodę zarządcy i sędziego – komisarza, podano także.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Ruch rady wierzycieli PKP Cargo

Na początku lutego br. rada wierzycieli PKP Cargo w restrukturyzacji odstąpiła od wyrażenia stanowiska o planie restrukturyzacyjnym spółki i wystąpiła o jego uzupełnienie.

"W związku z ustalonym terminem wyrażenia opinii przez radę wierzycieli na 2 lutego 2026 roku, [...] rada wierzycieli podjęła uchwałę, w której uznała, że na obecnym etapie odstępuje w swojej opinii od wyrażenia jednoznacznie pozytywnego bądź negatywnego stanowiska o planie restrukturyzacyjnym i jednocześnie zgłasza zastrzeżenie do jego treści oraz zwraca się do sędziego-komisarza o zobowiązanie zarządcy spółki do jego uzupełnienia" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie rada rekomenduje przeprowadzenie ponownej dyskusji na temat propozycji układowych z członkami poszczególnych grup interesów, ponieważ propozycje w ich obecnym kształcie niosą ze sobą istotne ryzyko braku akceptacji ze strony wierzycieli, jednak z zastrzeżeniem, że opinia nie przedstawia stanowiska członków rady wierzycieli w zakresie ewentualnej akceptacji bądź braku akceptacji propozycji układowych, podano także.

