Protesty kolejarzy. Padła propozycja z rządu

Kolejarze sprzeciwiają się polityce władz, która – według nich – zmierza do wygaszania tej formy transportu. Związkowcy zapowiedzieli na czwartek i piątek kolejne blokady.

Wiceszef resortu infrastruktury, który odpowiada za kolej, Piotr Małolepszak zapewnił, iż w ciągu maksymalnie trzech najbliższych lat sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie. – PKP Cargo może ustabilizować taki poziom 30-35 procent na rynku przewozów towarowych w Polsce. Teraz jest w okolicach 26-27 proc. I to jest perspektywa następnych 2-3 lat – powiedział Malepszak, cytowany przez RMF24.

Co dalej z PKP Cargo? Oto plan resortu

Wiceminister infrastruktury podkreśla, że zdecydowane zwiększenie udziału kolei w przewożeniu towarów poprawi sytuację maszynistów.

Wiceszef resortu infrastruktury podkreślił, że pierwszym krokiem będzie stworzenie planu dotyczącego dalszej restrukturyzacji kolei. Rządzący mają znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki katalog towarów byłby przewożony koleją w obliczu spadku przewozów m.in. węgla.

Kryzys kolejowych przewozów towarowych w Polsce

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 7,4 proc. r/r do ok. 17,5 mln ton w czerwcu br. – wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.

W żadnym z miesięcy tego roku nie odnotowano wyniku lepszego niż w analogicznym okresie 2024 r.

"W czerwcu pociągi przewiozły ponad 17,5 mln ton towarów, co oznacza spadek o prawie 1,4 mln ton (-7,4 proc.) w porównaniu z czerwcem 2024 r. Wykonana praca przewozowa przekroczyła 4,5 mld tonokilometrów i była niższa o ponad 0,5 mld tonokilometrów (-10 proc.) rok do roku. Praca eksploatacyjna wyniosła ponad 6,3 mln pociągokilometrów – to prawie 0,6 mln mniej (-8,3 proc) niż rok wcześniej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w czerwcu osiągnęła prawie 257,5 km i była niższa o prawie 7,5 km wobec czerwca 2024 r." – czytamy w komunikacie.

