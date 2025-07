Kryzys przewozów towarowych w Polsce. Wyraźny spadek na kolei

W żadnym z miesięcy tego roku nie odnotowano wyniku lepszego niż w analogicznym okresie 2024 r.

Spadek o prawie 1,4 mln ton

"W czerwcu pociągi przewiozły ponad 17,5 mln ton towarów, co oznacza spadek o prawie 1,4 mln ton (-7,4 proc.) w porównaniu z czerwcem 2024 r. Wykonana praca przewozowa przekroczyła 4,5 mld tonokilometrów i była niższa o ponad 0,5 mld tonokilometrów (-10 proc.) rok do roku. Praca eksploatacyjna wyniosła ponad 6,3 mln pociągokilometrów – to prawie 0,6 mln mniej (-8,3 proc) niż rok wcześniej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w czerwcu osiągnęła prawie 257,5 km i była niższa o prawie 7,5 km wobec czerwca 2024 r." – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2025 r. pociągi towarowe przetransportowały ponad 104,9 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 5,7 mln ton (-5,1 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wykonana praca przewozowa wyniosła niemal 27 mld tonokilometrów i była niższa o prawie 2,2 mld tonokilometrów rok do roku (-7,4 proc.). Praca eksploatacyjna w analizowanym okresie wyniosła niespełna 38,1 mln pociągokilometrów, czyli o prawie 2,7 mln mniej (-6,6 proc.) niż w miesiącach styczeń-czerwiec 2024 r., podał także Urząd Transportu kolejowego.

Brak optymistycznych danych

"Pierwsze półrocze 2025 r. w przewozach towarowych nie przyniosło optymistycznych danych. W żadnym z miesięcy tego roku nie odnotowano wyniku lepszego niż w analogicznym okresie 2024 r. Realna szansa na wzrost wciąż istnieje" – skomentował prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

"Szczególnie w przypadku ładunków masowych, niebezpiecznych czy transportowanych w kontenerach na duże odległości, transport kolejowy może uzyskać znaczną przewagę" – dodał Góra.

