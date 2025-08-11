Wzrośnie cena za badanie techniczne auta. "Urealnienie opłat"

Aktualna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego nie była zmieniana od ponad 20 lat, od 2044 roku i wynosi 98 zł. –Proponujemy, aby urealnienie opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku. Wiceminister Bukowiec przekazał, że przy "urealnieniu opłat" za badania techniczne resort przyjął rok 2020 jako bazowy, a wyliczenia zostały oparte na wskaźnikach inflacji.

Przedsiębiorcy domagali się zmian

Przedstawiciel resortu infrastruktury przypomniał, że już od lat organizacje zrzeszające przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wnosiły o podwyżkę opłaty, ale przez ponad dwie dekady nikt nie chciał podnosić tego tematu

– Gdyby ta opłata była waloryzowana sukcesywnie, choćby o wskaźnik inflacji, nie byłoby tego problemu. (...) Przyjmując ze zrozumieniem postulaty przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. Najważniejszym celem, jaki postawiliśmy sobie przy zmianie rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców a interesami polskich kierowców – balansu, który pozwoli odetchnąć stacjom kontroli pojazdów, ale nie obciąży zbytnio portfeli Polaków, właścicieli aut – wskazał Stanisław Bukowiec.

Dodał, że po zmianach, wysokość opłaty za badanie techniczne należała w Polsce do najniższych w Europie i nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii. Wskazał, że polska cena będzie podobna do ceny np. w Finlandii.

