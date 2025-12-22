Nowe problemy Brauna. Ta pomyłka może słono kosztować

Fundacja Osuchowa, z siedzibą w Warszawie, została powołana z inicjatywy Grzegorza Brauna w 2015 r. Zgodnie ze statutem, do zadań organizacji należy m.in.: promocja wartości chrześcijańskich; kultywowanie tradycji narodowych i katolickich; zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej; działanie na rzecz wiary, rodziny i własności; działanie na rzecz polskiej racji stanu, bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego; działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia; wspieranie polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności; działanie na rzecz jedności Polaków w kraju i za granicą, a także umacnianie i zabezpieczanie więzi międzypokoleniowych w narodzie polskim.

W 2017 r. Fundacja Osuchowa wyprodukowała i podjęła dystrybucję filmu dokumentalnego "Luter i rewolucja protestancka", a w 2018 r. rozpoczęła prace nad kolejnym projektem filmowym: "Gietrzwałd 1877 – nieznane konteksty geopolityczne".

Fundacja Brauna nie będzie mogła zbierać 1,5 proc. podatku

Okazuje się, że Fundacja Osuchowa została wykreślona z listy organizacji uprawnionych do zbierania 1,5 proc. podatku. Powód? Organizacja nie złożyła na czas sprawozdania finansowego za 2024 r. Według portalu Goniec.pl, spóźniła się z wysłaniem dokumentu o 64 minuty i 15 sekund.

"W szczególnych przypadkach, gdy organizacja udowodni, że opóźnienie nastąpiło nie z jej winy, istnieje możliwość dopisania jej do wykazu" – podał w oświadczeniu Narodowy Instytut Wolności. Jednak Fundacja Osuchowa nie próbowała się tłumaczyć ani odwoływać.

10 grudnia Narodowy Instytut Wolności opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do pozyskiwania 1,5 proc. podatku w rozliczeniu za bieżący rok. Na liście znalazło się 9 697 organizacji (o 568 mniej niż rok wcześniej).

W bieżącym roku, dzięki 1,5 proc. z podatku za rok 2024, Fundacja Osuchowa zebrała 486,6 tys. zł. To ponad jedna trzecia ogółu jej przychodów (1,28 mln zł). Prezesem fundacji jest poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. W zarządzie zasiadają eurodeputowany i lider KKP Grzegorz Braun, a także jego żona Aleksandra.

Możliwość zbierania pieniędzy z 1,5 proc. podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP).

