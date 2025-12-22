"Przegrywy z rządu". Zaskakująca decyzja sądu w sprawie Ziobry
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

"Przegrywy z rządu". Zaskakująca decyzja sądu w sprawie Ziobry

Dodano: 
Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (P) oraz były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (L)
Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (P) oraz były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (L) Źródło: PAP / Paweł Supernak
Sąd odroczył posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa Ziobry. – To gigantyczna przegrana Tuska. Cały jego plan legł w gruzach, bo przegrywy z rządu chciały, aby przez całe święta Polacy mówili o opozycji, o represjach i aresztowaniach, a będą mówili o kompromitacji Tuska i Żurka – mówi DoRzeczy.pl Michał Woś.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w poniedziałek odroczył do 15 stycznia posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, posła PiS Zbigniewa Ziobry.

O odroczenie posiedzenia wnioskowali pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry. Uzasadnili to tym, że w przedstawionym przez prokuraturę materiale dowodowym są „dość istotne braki”.

Prok. Piotr Woźniak przyznał, że do dyspozycji sądu nie przekazano materiałów niejawnych. – Materiały te nie były powołane we wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, albowiem w ocenie prokuratury nie mają znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy – powiedział.

Sąd odroczył posiedzenie aresztowe ws. Ziobry. "Gigantyczna przegrana Tuska"

Michał Woś, poseł PiS, pytany przez DoRzeczy.pl o to, czy to sąd podjął dobrą decyzję, odraczając posiedzenie aresztowe, ocenił, że jest to gigantyczna przegrana Tuska. – Cały plan Tuska legł w gruzach, bo przegrywy z rządu chciały, aby przez całe święta Polacy mówili o opozycji, o represjach i aresztowaniach, a będą mówili o kompromitacji Tuska i Żurka i o tym, że nie potrafią nawet tego. Ścigają opozycję i budują „kryptodyktaturę", jak stwierdził sąd – mówił.

Poseł PiS zauważył, że nie ma decyzji o areszcie dla Zbigniewa Ziobry, ale jest decyzja o zniesieniu europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego z miażdżącym uzasadnieniem o „kryptodyktaturze”.

– Dzisiejsza decyzja sądu w sprawie odroczenia posiedzenia aresztowego w sprawie Zbigniewa Ziobry na pewno jest klęską Tuska – dodał.

W ocenie Michała Wosia „Polacy przy świątecznych stołach będą mówić o tym, że Tusk i Żurek kompromitują rząd, bo nie potrafią nawet zorganizować konkursu z Funduszu Sprawiedliwości, a ofiary przemocy zostają bez pomocy”.

Poseł PiS dopytywany przez DoRzeczy.pl, czy prokuratura mogła celowo nie dostarczyć materiałów niejawnych, tylko po to, żeby sąd wydał decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry, odpowiedział, że „po neoprokuratorze Woźniaku można się spodziewać wszystkiego”.

– To jest człowiek, który zasłynął tym, że przecież kilka lat trzymał Macieja Dobrowolskiego w areszcie bez podstawy. Zasłynął tym, że ostatnio zresztą ktoś stwierdził, że był przez wiele lat trzymany człowiek w areszcie podejrzewany o zabójstwo, który tego zabójstwa nie dokonał, a to decyzjami Woźniaka był trzymany przez wiele, wiele lat za kratami. To jest człowiek, który słynie z kompromitującej postawy, więc pod tym względem są oni zdolni do wszystkiego – mówił.

Michał Woś zwrócił uwagę, że to nie byłby pierwszy taki przypadek, kiedy zatajane byłby informacje przed organami ścigania.

– Było tak już w postępowaniu Marcina Romanowskiego, ale było też tak chociażby przy uchyleniu immunitetu w mojej sprawie. Poinformowałem opinię publiczną, że istnieje nawet opinia prawna NIK, która pokazywała, że wszystkie działania były legalne, bo były na podstawie ustawy, a oni nawet to ukryli – dodał.

Zdaniem Michała Wosia prok. Piotr Woźniak „to jest absolutnie człowiek zdolny do pełnej kompromitacji i do wszystkiego, byle tylko przypodobać się przełożonym Tuskowi czy Żurkowi, a wcześniej Bodnarowi”. – I aby awansować dzięki temu, bo przecież niedawno został awansowany na bardzo wysokie stanowisko z gigantycznym apanażem na prokuratora Prokuratury Krajowej. W sposób nielegalny, oczywiście, został awansowany, ale dzięki temu wypłacają mu gigantyczną pensję, więc to wszystko robi dla korzyści majątkowej – tłumaczył.

Czytaj też:
Zaskakujący zwrot ws. aresztu dla Ziobry. Sąd nie podjął decyzjiCzytaj też:
Żurek może mieć problemy. Jest zawiadomienie ws. Funduszu Sprawiedliwości

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także