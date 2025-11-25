Gdzie wyrzucać zużyte ubrania? Szykują się spore zmiany w wielu gminach

Wymuszone przez unijne przepisy zmiany w segregacji odpadów nie przypadły Polakom do gustu. Przypomnijmy, że od stycznia tego roku wszelkie zużyte tekstylia oraz obuwie musi być oddawane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Te zaś są z reguły położone na obrzeżach miejscowości, co powoduje konieczność uciążliwych podróży z workami zniszczonych ubrań.

Niektóre miasta ustawiły na ulicach specjalne pojemniki, do których można wrzucać ubrania. Było to jednak nieliczne przypadki. Z tego powodu ogromne ilości zniszczonych ubrań zaczęły trafiać do kontenerów PCK. To z kolei spowodowało, że organizacja została zmuszona do wycofania ich z ulic polskich miast.

Nowe rozwiązanie dla mieszkańców

Na szczęście coraz więcej samorządów wprowadza rozwiązania, które ułatwiają pozbycie się niechcianych tekstyliów. W gminie Wadowice ubrania są w regularnych odstępach odbierane z nieruchomości, podobnie jak ma to miejsce ze zwykłymi odpadami. Od października podobne rozwiązanie działa także w Kielcach. Z kolei Gliwice wprowadzą taką możliwość od nowego roku.

Ustroń już w sierpniu wprowadził comiesięczną zbiórkę nowej frakcji w pomarańczowych workach. Także władze Ostrowa Wielkopolskiego oraz Włocławka ułatwiają w ten sposób życie mieszkańcom.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) to miejsca, gdzie możemy bezpłatnie oddać odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku, czyli takie, które nie powinny znaleźć się w zwykłych pojemnikach na śmieci. Takie punkty funkcjonują w każdej gminie. Co ciekawe, oprócz punktów stacjonarnych w wielu gminach funkcjonują punkty mobilne, czyli pojazdy przystosowane do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych.

Lista odpadów, które mogą trafić do PSZOK-u, jest dość długa. Znajdują się na niej m.in.: przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady zawierające rtęć, meble i materace, zużyte opony oraz makulatura.

