Duże zmiany od 1 grudnia. Tych odpadów nie będzie można oddać

1 grudnia 2025 r. w życie wejdą zmiany w funkcjonowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W okresie zimowym nie będzie możliwe oddanie bioodpadów. Wynika to z przerwy w ich przetwarzaniu. Takie rozwiązanie jest wdrażane co roku i stosowane w różnych gminach. Konkretne terminy zależą od decyzji samorządów.

Jedną z gmin, która zdecydowała się na czasową przerwę jest Dobroń w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim. "Ważna informacja dla mieszkańców. Od 1 grudnia 2025 r. do 15 marca 2026 r. bioodpady nie będą przyjmowane w PSZOK. To coroczna przerwa zimowa związana z technologią ich przetwarzania. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu porządków i dziękujemy za zrozumienie" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Bioodpady to typ odpadów wynikający z działalności człowieka i mający cechy organiczne. Mogą to być resztki jedzenia, skoszona trawa, a także liście i gałęzie.

Co to jest PSZOK? Jakie śmieci można tam oddać?

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) to miejsca, gdzie możemy bezpłatnie oddać odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku, czyli takie, które nie powinny znaleźć się w zwykłych pojemnikach na śmieci. Takie punkty funkcjonują w każdej gminie. Co ciekawe, oprócz punktów stacjonarnych w wielu gminach funkcjonują punkty mobilne, czyli pojazdy przystosowane do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych.

PSZOK-i zajmują się zbieraniem odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych. Usługa jest rozliczona w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązkowo uiszcza każdy właściciel nieruchomości (tzw. podatek śmieciowy).

Lista odpadów, które mogą trafić do PSZOK-u, jest dość długa. Znajdują się na niej m.in.: przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady zawierające rtęć, meble i materace, zużyte opony oraz makulatura.

