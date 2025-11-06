Segregacja śmieci wciąż sprawia problem. Za ten błąd zapłacisz surową karę

W lipcu 2017 r. wprowadzono w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Od tego momentu do żółtego pojemnika wyrzucamy metale i tworzywa sztuczne, do niebieskiego – papier, do zielonego – szkło, do brązowego – bioodpady, a do czarnego – odpady zmieszane.

Jednak segregacja niektórych śmieci wciąż budzi wątpliwości Polaków.

Popełnisz ten błąd – zapłacisz surową karę

Wielu Polaków wciąż myli płyty CD i DVD ze zwykłymi odpadami z tworzyw sztucznych, czyli popularnym "plastikiem". Nie mogą one jednak trafić do "zwykłego" kosza. Nośnik optyczny zawiera bowiem tworzywa i metale, które wymagają specjalnego sposobu utylizacji.

Każdy krążek, wykonany w 90 proc. z poliwęglanu (tworzywo sztuczne), posiada cienką warstwę metalu, najczęściej aluminium, a niekiedy nawet złota lub srebra. Ponadto, do produkcji używane są farby i lakiery. To sprawia, że płyta jest klasyfikowana jako elektroodpad, czyli odpad ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a nie jako prosty, jednolity plastik. Jeśli taki odpad trafi do spalarni lub na składowisko, to zawarte w nim metale ciężkie mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych, stanowiąc realne zagrożenie dla ekosystemu.

Wyrzucanie śmieci do nieodpowiednich kontenerów grozi mandatem. Wyrzucenie płyty CD lub DVD do niewłaściwego kontenera jest naruszeniem ustawy o odpadach. Brak właściwej utylizacji jest wykroczeniem, za które przewidziane są surowe kary finansowe. Wysokość mandatu, nałożonego np. przez straż miejską, może sięgnąć nawet 5 tys. zł. W praktyce szansa na ukaranie za pojedynczą płytę wrzuconą do żółtego kosza jest niska. Jednak – jak zauważył serwis Biznes Info – problem dotyczy skali zjawiska.

Najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie płyt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Alternatywą mogą być sklepy z elektroniką, które prowadzą zbiórki elektroodpadów.

Czytaj też:

Nie popełnij tego błędu na cmentarzu. Kara to nawet 5 tys. złotych