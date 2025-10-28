Nie popełnij tego błędu na cmentarzu. Kara to nawet 5 tys. złotych

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. 1 i 2 listopada to czas, kiedy szczególnie tłumnie odwiedzamy groby najbliższych.

W Polsce rośnie popularność zniczy solarnych. Choć ich cena jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych modeli, Polacy doceniają ich trwałość i ekologiczne podejście. Znicze solarne działają w oparciu o energię słoneczną. Zamontowane w środku panele solarne zbierają światło w ciągu dnia i przetwarzają je na energię, która następnie zasila akumulator umieszczony w wiatrochronie. Po zmroku automatycznie włącza się dioda LED, która imituje płomień. Istnieją dwa typy zniczy solarnych: zmierzchowe, które uruchamiają się po zapadnięciu zmroku dzięki czujnikowi światła, a także całodobowe, świecące nieprzerwanie. Niektóre modele działają nawet do trzech lat.

Ceny zaczynają się od 20 zł, ale mogą sięgać nawet 500 zł w przypadku modeli całodobowych, jak wskazał serwis Info Tuba.

Duża kara za niewłaściwą segregację zniczy

Znicze solarne i elektryczne (na baterie) w świetle prawa nie są traktowane jak zwykły odpad komunalny. Ze względu na swoją budowę są klasyfikowane jako ZSEE, czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny, a więc należą do tej samej kategorii co zużyte żarówki, lodówki, pralki oraz telefony.

Wyrzucenie ich do pojemnika na tworzywa sztuczne (kolor żółty) lub pojemnika na śmieci zmieszane (kolor czarny) jest wykroczeniem, o czym mówią przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przestrzega, że taki sprzęt zawiera substancje, takie jak ołów czy lit, które mogą być wysoce szkodliwe dla środowiska naturalnego, jeśli trafią na zwykłe składowisko.

Resort wskazał, że znicze solarne i elektryczne należy przekazać podmiotowi uprawnionemu do zbierania elektrozłomu, w ramach prowadzonych zbiórek, np. do dedykowanych pojemników lub miejsc prowadzonych przez dystrybutorów sprzętu – przekazał serwis WP Finanse.

Za niewłaściwą segregację odpadów grożą surowe kary. Straż miejska za przyłapanie na gorącym uczynku może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Jeśli jednak sprawa o zaśmiecanie lub niewłaściwą segregację trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 5 tys. zł.

Portal Biznes Info wskazał, że kary administracyjne grożą także zarządcom cmentarzy, jeśli nie zapewnią oni odpowiednich, dedykowanych pojemników na odpady niebezpieczne.

