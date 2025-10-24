Ceny chryzantem na Wszystkich Świętych w górę. Ile zapłacimy w tym roku?

Tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, by zadbać o groby najbliższych. Coraz większy ruch robi się także przy stoiskach z wiązankami i stroikami. Oferta zarówno kwiatów, jak i zniczy jest bardzo szeroka. Nieco taniej jest na targowiskach.

Nieustannie modne są chryzantemy. Ceny tych kwiatów w doniczkach są wyższe niż w ubiegłym roku. Ma to związek z coraz droższą energią, nawozami oraz kosztami pracy w szklarniach. Ceny mogą być również wyższe od ubiegłorocznych ze względu na niepewną pogodę. W tym roku bowiem nocne przymrozki rozpoczęły się wcześniej.

Wszystkich Świętych 2025. Ile kosztują chryzantemy?

Na cenę chryzantem wpływa wiele czynników, m.in. wielkość doniczki, odmiana i kolor kwiatów, stopień rozkwitu (kwiaty w pełnym rozkwicie są droższe), a także miejsce zakupu. Ceny różnią się w supermarketach, u producentów i przy cmentarnych stoiskach.

Według serwisu sadyogrody.pl, w 2025 r. ceny chryzantem kształtują się od 12 do nawet 70 zł za sztukę. Cena chryzantemy w doniczce o średnicy 12-15 cm wynosi 12-20 zł. Chryzantemy w nieco większych doniczkach kosztują 25-35 zł. Najdroższe są chryzantemy duże (doniczka o średnicy powyżej 25 cm), w tym wielkokwiatowe, za które trzeba zapłacić od 50 do nawet 70 zł.

Chryzantemy można też kupić w sieciach handlowych. W niektórych sklepach już obowiązują promocje przed 1 listopada. W Kauflandzie za chryzantemę w doniczce o średnicy 13 cm trzeba zapłacić 7,99 zł. Chryzantema wielkokwiatowa w doniczce o średnicy 23 cm kosztuje 24,99 zł.

Netto oferuje chryzantemy w cenach od 9,99 do 16,99 zł. W sklepach Dino chryzantema drobnokwiatowa w doniczce o średnicy 19 cm kosztuje 14,99 zł. Za chryzantemę średniokwiatową w doniczce o średnicy 17 cm trzeba zapłacić 9,99 zł. Natomiast promocja dotyczy chryzantem w doniczce o średnicy 11 cm – przy zakupie dwóch sztuk za każdą zapłacimy 6,99 zł.

