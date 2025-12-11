Politico wprost: Polska została odsunięta na boczny tor

Politico wskazuje, że w tym tygodniu przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy kolejny raz spotkali się, by omówić plan pokojowy, który proponuje Donald Trump. Negocjacje kolejny raz odbyły się bez przedstawicieli państwa polskiego. Wcześniej przedstawicieli Polski nie było na szczycie pokojowym w Genewie 23 listopada. Po tym spotkaniu Donald Tusk domagał się, by jego nazwisko dopisać wśród sygnatariuszy spotkania, co ma świadczyć o rosnącej frustracji premiera.

"Polska, mimo bycia kluczowym krajem na wschodniej flance NATO i ważnym adwokatem Kijowa na początku konfliktu, po raz kolejny nie bierze udziału w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy" – wskazuje Politico.

Politico: Gorzka pigułka dla Polski

Portal stwierdza, że obecna sytuacja to "gorzka pigułka", dla państwa, które od początku wojny jednoznacznie zaangażowało się po stronie Ukrainy.

"Powody frustracji Polski są oczywiste. Polska nie tylko przyjęła milion ukraińskich uchodźców i pełni rolę kluczowego centrum zaopatrzeniowego dla Ukrainy, ale także odgrywa kluczową rolę w naciskaniu na powrót Europy do zbrojeń. Polska jest krajem NATO, który wydaje najwięcej na obronność w przeliczeniu na jednego mieszkańca i chce ponad dwukrotnie zwiększyć swoje siły zbrojne – już teraz trzecie co do wielkości w Sojuszu – do 500 tys. żołnierzy" – czytamy.

Politico zwraca uwagę, że Polski nie można było ignorować na początku konfliktu, jednak z czasem kraj stracił swoje atuty w postaci wysyłanai broni.

Portal wskazuje, ż z kolei Francja, Niemcy i Wielka Brytania obiecują teraz nowe systemy obrony powietrznej, pociski dalekiego zasięgu, ale także nie wykluczają wysłania żołnierzy do udziału w misjach pokojowych w Ukrainie. Polska tymczasem takie rozwiązanie jednoznacznie odrzuciła.

