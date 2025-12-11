Reakcja na cyberataki. Ruch resortu

W jednym miejscu udostępniono praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony. Portal wspiera również instytucje, które muszą spełniać wymagania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i unijnej dyrektywy NIS2.

Platforma cyber.gov.pl porządkuje i integruje kluczowe zasoby dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz stanowi centralne, bezpieczne i zaufane miejsce, w którym udostępniane są informacje, narzędzia i aktualności dla różnych grup użytkowników – obywateli, przedsiębiorców i instytucji – co ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych treści, podano.

To będzie mógł sprawdzić każdy internauta

"Na cyber.gov.pl każdy użytkownik może sprawdzić, czy jego e-mail pojawił się w wyciekach danych, przeskanować komputer pod kątem zagrożeń, nauczyć się rozpoznawać fałszywe wiadomości i dowiedzieć się, jak reagować na próby oszustwa. To portal, który realnie pomaga w codziennym życiu. W Ministerstwie Cyfryzacji chcemy, aby dostęp do wiedzy o cyberbezpieczeństwie był prosty i dla każdego" – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Platforma zapewnia dostęp do bezpłatnych usług takich jak m.in.:

– moje.cert.pl – pozwala sprawdzić, czy adres e-mail pojawił się w wyciekach danych,

– skaner podatności Artemis – analizuje komputer lub serwer i wskazuje wykryte luki bezpieczeństwa,

– System S46 – umożliwia instytucjom KSC zgłaszanie incydentów i śledzenie zagrożeń w czasie rzeczywistym,

– Bezpieczna Poczta – ocenia e-maile i ostrzega przed złośliwymi linkami oraz załącznikami,

– bezpiecznedane.gov.pl – podpowiada, jak chronić swoje dane osobowe w codziennych sytuacjach online,

– usługi partnerskie – udostępniają dodatkowe materiały i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe użytkowników, wskazano.

Praktyczny przewodnik dla podmiotów

"Serwis pełni także funkcję praktycznego przewodnika dla podmiotów objętych regulacjami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz dyrektywą NIS2. Udostępniane są tam aktualne materiały, publikacje, wytyczne oraz informacje o szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. W ramach platformy promowany jest również S46 Cyber Hub – system przeznaczony do zarządzania cyberbezpieczeństwem w instytucjach KSC. Umożliwia on zgłaszanie incydentów, monitorowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i budowanie zbiorczego obrazu stanu bezpieczeństwa w kraju" – czytamy dalej w materiale.

Z systemu korzysta ponad 500 instytucji, podano także.

"W ramach dalszego rozwoju planowana jest integracja cyber.gov.pl z Węzłem Krajowym, czyli państwowym 'centrum logowania'. To miejsce, które pozwala potwierdzić swoją tożsamość w różnych usługach publicznych, bez zakładania nowych kont i zapamiętywania kolejnych haseł – dzięki niemu można zalogować się do systemów administracji publicznej np. poprzez mObywatela, bankowość elektroniczną czy inne zaufane metody. Po podłączeniu cyber.gov.pl do tego mechanizmu użytkownicy będą mogli logować się szybko, wygodnie i zawsze w ten sam sposób" – zapowiedziało ministerstwo.

