Hakerzy zaatakowali popularny system. Problemy z płatnościami

Operator poinformował o "czasowych problemach" w poniedziałek po godz. 14. Najprawdopodobniej doszło do cyberataku polegającego na stworzeniu "sztucznego ruchu z wielu źródeł", który znacząco obciążył system.

Administrator przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że trwają prace nad przywróceniem prawidłowego funkcjonowania systemu.

"To kolejny taki incydent w ciągu ostatnich dni. W sobotę pojawiły się informacje, że w całej Polsce użytkownicy BLIK-a napotykali na problemy przy próbie realizacji płatności" – przypomina portal polsatnews.pl. Serwis zwraca uwagę, że wówczas przyczyną kłopotów również miał być atak typu DDoS. "Nie działało ani generowanie kodów, ani wykonywanie przelewów na telefon" – czytamy.

BLIK coraz popularniejszy w Polsce

Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 1 392 mln transakcji we wszystkich kanałach w I poł. 2025 r., czyli o 24 proc. więcej r/r, a ich wartość wyniosła 207,3 mld zł – o 31 proc. więcej r/r – poinformowała w sierpniu członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK, Katarzyna Matuszczyk.

W tym czasie zrealizowano 661,6 mln płatności e-commerce (+22 proc. r/r) na kwotę 102,4 mld zł (+29 proc. r/r).

"Od początku tego roku do końca czerwca 2025 nasi użytkownicy blikiem płacili 1 400 mln razy, co oznacza wzrost niemal o 1/4 w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oznacza to, że dzienny wolumen procesowany przez BLIK-a to prawie 8 mln transakcji dziennie" – powiedziała Matuszczyk podczas wideokonferencji.

Pierwsze półrocze tego roku zamknęło się wynikiem 13 transakcji na użytkownika miesięcznie wobec średnio 11 transakcji miesięcznie rok wcześniej – dodała.

"Liczba transakcji przekłada się na równie wysoką wartość transakcji, która osiągnęła w I półroczu ponad 207 mld zł i jest to wzrost niemal o 1/3 w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. I jeszcze w ramach uzupełnienia powiem, że średnia wartość pojedynczej transakcji w pierwszym półroczu to 149 zł i ona pozostaje na mniej więcej niezmienionym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego" – wskazała członek zarządu.