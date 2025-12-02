Cyberatak sparaliżuje Polskę? Szokujące przewidywania ekonomistów na 2026 rok

Według analityków banku nasz kraj mógłby stanąć w obliczu 72-godzinnego ogólnokrajowego paraliżu gospodarczego, wywołanego skoordynowanym cyberatakiem na infrastrukturę energetyczną.

Eksperyment analityczny

Jak podkreśla Saxo Bank, Szokujące Prognozy nie stanowią oficjalnych prognoz rynkowych, lecz są eksperymentem myślowym, mającym zwrócić uwagę na potencjalne, choć bardzo mało prawdopodobne, czynniki ryzyka. Jednak, jak zaznaczają, w przeszłości jednak kilka z pozornie skrajnych scenariuszy banku w różnym stopniu zmaterializowało się w globalnej gospodarce.

Zgodnie z przedstawionym hipotetycznym scenariuszem, w pierwszych tygodniach zimy 2026 r. złośliwy kod przeniknie do systemów sterowania siecią energetyczną w Polsce. W reakcji na utratę kontroli operatorzy będą zmuszeni do awaryjnego odłączenia znaczącej części krajowej infrastruktury przesyłowej. Skutkiem tego działania ma być trwająca 72 godziny przerwa w dostawach energii elektrycznej, obejmująca cały kraj. Według analizy Saxo Banku taki incydent doprowadziłby do czasowego zatrzymania kluczowych sektorów gospodarki – przemysłu, finansów, logistyki i handlu. Straty wynikające z trzydniowego przestoju mogłyby przekroczyć 80 mld zł.

Potencjalne skutki rynkowe

W symulacji banku opisany blackout wywołałby gwałtowne reakcje na rynkach finansowych. Zgodnie z przewidywaniami spółki energetyczne i wydobywcze mogłyby odnotować spadki wartości o 40–60 proc., sektor bankowy o 15–25 proc., złoty mógłby osłabić się o 5–10 proc. wobec głównych walut, zaś rentowności obligacji skarbowych wzrosłyby o 50–100 punktów bazowych. Oprócz bezpośrednich konsekwencji finansowych, wstrzymanie działania sieci przesyłowej spowodowałoby straty w logistyce, przemyśle ciężkim oraz handlu detalicznym, szczególnie w sektorach wymagających ciągłości chłodniczej i magazynowej.

Analitycy zwracają uwagę, że szybki rozwój gospodarczy Polski w ostatnich dwóch dekadach przewyższał tempo modernizacji infrastruktury energetycznej. W efekcie kraj wciąż opiera się na częściowo przestarzałych systemach sterowania oraz sieciach podatnych na przeciążenia i cyberatak. – Symulacja dotycząca Polski ma na celu skłonienie inwestorów i decydentów do refleksji nad odpornością infrastruktury oraz nad koniecznością dywersyfikacji aktywów – wskazuje na łamach "Rzeczpospolitej" Aleksander Mrózek z Saxo Banku.

Choć, jak zaznaczają analitycy, przedstawiony scenariusz nie jest prognozą w sensie statystycznym ani operacyjnym, Saxo Bank podkreśla, że podobne zdarzenia – dotyczące infrastruktury energetycznej – miały miejsce w ostatnich latach w kilku państwach europejskich. Bank zachęca tym samym do oceny potencjalnych słabości systemowych oraz do budowy strategii zabezpieczających przed ryzykiem.

