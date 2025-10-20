Hakerzy atakują zwykłych klientów. Polskie banki najbardziej zagrożone w całej UE

Eksperci mówią wprost — skala działań cyberprzestępców przekroczyła wszystko, co obserwowano wcześniej, a hakerzy realizują ataki codziennie, o różnych porach, perfekcyjnie naśladując pracowników banków.

Zagrożeni zwykli użytkownicy bankowości

Co szczególnie niepokojące – hakerzy porzucili dawne cele korporacyjne i dziś koncentrują się przede wszystkim na zwykłych użytkownikach bankowości elektronicznej. To strategiczna zmiana. ZBP podkreśla, że przestępcy wykorzystują moment zaskoczenia i presję czasu, często informując o nieautoryzowanym przelewie lub włamaniu na konto, po czym próbują przejąć kontrolę nad rachunkiem.

– Jeśli rozmówca przedstawia się jako pracownik banku i choćby przez ułamek sekundy pojawia się wątpliwość co do jego tożsamości, należy natychmiast się rozłączyć i samodzielnie zadzwonić na numer infolinii podany na oficjalnej stronie banku – apeluje prezes ZBP, Tadeusz Białek. To właśnie przerywanie połączenia i zmuszenie oszusta do resetu całej akcji jest dziś uznawane za najskuteczniejszą metodę ochrony. Banki ostrzegają, że nawet wyświetlenie się na ekranie "prawdziwego" numeru banku nie gwarantuje autentyczności — technika spoofingu pozwala podszyć się pod dowolny numer infolinii.

258 mln zł na cyberbezpieczeństwo państwa

Równolegle polski rząd inwestuje rekordowe środki w ochronę przed cyberzagrożeniami. W ramach programu „Cyberbezpieczny Rząd” ponad 258 mln zł netto trafi do 48 kluczowych instytucji publicznych – w tym 11 ministerstw, 19 urzędów centralnych, 16 urzędów wojewódzkich, a także SOP i Komendy Głównej Policji.

Granty od 500 tys. do 10 mln zł obejmują m.in. modernizację infrastruktury IT i systemów ochrony, audyty bezpieczeństwa i wdrażanie nowych procedur oraz szkolenia pracowników, w tym realistyczne symulacje cyberataków. – Skala projektu pokazuje, że działamy systemowo. Chodzi o realne wzmocnienie odporności państwa i pewność obywateli, że administracja jest przygotowana na zagrożenia cyfrowej epoki – podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Program ma zwiększyć odporność państwa zarówno od strony technologicznej, jak i kompetencyjnej – m.in. ograniczając ryzyko wycieków danych i paraliżu usług publicznych w wyniku cyberataku.

Czytaj też:

Wojna w rządzie o cyberbezpieczeństwo. Minister energii uderza w cyfryzację: To sabotażCzytaj też:

Uważaj na WhatsApp. Wojsko Polskie wydało ostrzeżenie