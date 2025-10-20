Wojna w rządzie o cyberbezpieczeństwo. Minister energii uderza w cyfryzację: To sabotaż

W dokumencie z 17 października Miłosz Motyka wprost pisze, że decyzje Stałego Komitetu Rady Ministrów z sierpnia — zgodnie z którymi nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UC32) ma być realizowana „bezkosztowo” — są nie tylko błędne, ale groźne dla bezpieczeństwa narodowego.

"Nieotrzymanie środków finansowych na realizację zadań związanych z cyberbezpieczeństwem spowoduje paraliż krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w sektorze energii” – alarmuje minister energii.

Motyka wylicza, że jego resort ma dziś zaledwie 6 etatów do nadzorowania 71 operatorów usług kluczowych – a po wejściu w życie nowelizacji będzie musiał objąć kontrolą około 400 spółek z sektora energii, gazu, ropy, ciepła i wydobycia kopalin.

–To jest absurd. Tak się nie da pracować. Jeśli ktoś wierzy, że sześć osób zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski – to żyje w świecie iluzji – ocenił jeden z urzędników resortu energii.

Bunt przeciw ministrowi cyfryzacji

W kuluarach mówi się o buncie resortów technicznych wobec Ministerstwa Cyfryzacji, które od miesięcy forsuje projekt UC32 jako swój sztandarowy sukces legislacyjny. Problem w tym, że według Motyki, projekt powstał „na kolanie” i bez analizy realnych kosztów wdrożenia.

– Minister cyfryzacji chce wdrożyć ustawę europejską (NIS2), nie dając złotówki na jej wykonanie. To nie reforma, to sabotaż bezpieczeństwa – słyszymy od urzędników Ministerstwa Energii.

Z pisma Motyki jasno wynika, że Minister Finansów odmówił finansowania nowych etatów, a wszelkie rozbieżności mają być rozstrzygane „na poziomie Rady Ministrów”. To tam rozegra się decydująca batalia.

"Cyberbezpieczeństwo to inwestycja, nie koszt"

Minister Energii argumentuje, że koszty potencjalnych cyberataków – od paraliżu sieci przesyłowych po wycieki danych i utratę zaufania obywateli – mogą wielokrotnie przewyższyć kwotę, o jaką wnioskuje jego resort. "Bezpieczeństwo państwa wymaga adekwatnego finansowania i jest wartością nadrzędną” – podkreśla Motyka.

Według jego wyliczeń, konieczne jest utworzenie 19 nowych etatów eksperckich w zespole odpowiedzialnym za nadzór nad sektorem energii. Obecna liczba pracowników nie pozwala nawet na podstawową kontrolę bezpieczeństwa operatorów.

Unijne przepisy a polska biurokracja

Projekt UC32 wdraża unijną dyrektywę NIS2, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej. Polska – jak zwykle – jest na finiszu legislacyjnym spóźniona. Resort cyfryzacji chciał pokazać sukces, ale wygląda na to, że w pośpiechu przeszacowano możliwości finansowe państwa.

Na początku miesiąca poseł Michał Połuboczek z Konfederacji zwrócił się do premiera w sprawie kosztu obciążeń regulacyjnych przy implementacji dyrektywy NIS2. Jego zdaniem realny koszt ustawy może sięgać nawet 8 mld zł w pierwszym roku, uderzy w administrację, ale też osłabi konkurencyjność.

W rządzie wrze

W liście Motyki do Sekretarz Rady Ministrów znalazła się również kopia „do wiadomości” dla ministra cyfryzacji, co w administracyjnym języku oznacza jedno: otwarty konflikt. Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że premier Donald Tusk ma zająć się sporem na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.

Nieoficjalnie mówi się, że resort energii będzie domagał się pełnego finansowania zadań wynikających z ustawy, w tym zwiększenia liczby etatów. Jeśli Rada Ministrów nie uwzględni tych postulatów, możliwy jest otwarty konflikt w rządzie – pierwszy tak poważny spór na styku cyfryzacji i energetyki w tej kadencji.