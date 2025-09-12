Ponad 250 mln zł na ochronę przed cyberzagrożeniami

Granty od 500 tys. do 10 mln zł wesprą administrację publiczną w ochronie przed cyberzagrożeniami. Dzięki temu urzędy zyskają nowoczesne systemy ochrony, pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenia, a infrastruktura cyberbezpieczeństwa IT – serwery, sieci i systemy – zostanie zmodernizowana.
"Podpisane porozumienia realnie wzmocnią odporność państwa na cyberataki. Administracja publiczna dostaje narzędzia, szkolenia i systemy, które pozwolą skuteczniej bronić się przed cyberzagrożeniami. Skala – ponad 258 mln zł i 48 instytucji objętych wsparciem – pokazuje, że działamy systemowo. Chodzi o bezpieczeństwo danych, sprawne funkcjonowanie instytucji oraz pewność obywatelek i obywateli, że państwo jest przygotowane na wyzwania cyfrowej epoki" – powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.
Co przewiduje projekt?
Przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Rząd" pozwoli:
- zwiększyć odporność systemów państwowych,
- wzmocnić kompetencje pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- unowocześnić infrastrukturę cyberbezpieczeństwa IT w urzędach.
To odpowiedź na rosnące zagrożenia cyberatakami, które nasiliły się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a zarazem ważny element wzmacniania cyberodporności Polski, podkreślono.
"Dzięki zabezpieczeniu systemów teleinformatycznych i podniesieniu kompetencji kadr administracji zmniejszy się ryzyko wycieków danych czy cyberataków, a obywatele będą mogli cieszyć się niezakłóconym funkcjonowaniem usług publicznych. Przełoży się to na większą stabilność funkcjonowania państwa w cyfrowej rzeczywistości" – dodał wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.
Program obejmuje działania w trzech wymiarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technologicznym:
- Obszar organizacyjny – Działania obejmują audyty, przeglądy i aktualizacje systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, a tam, gdzie to konieczne – ich wdrożenie.
- Obszar kompetencyjny – Granty finansują szkolenia dla pracowników, w tym symulacje cyberataków na użytkowników sieci i systemów informacyjnych.
- Obszar techniczny – Największa część środków zostanie przeznaczona na zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych: urządzeń, oprogramowania i usług niezbędnych do reagowania na zagrożenia.
"Wsparcie otrzymało 48 podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wraz z jednostkami podległymi. Umowy podpisano z:
- 11 ministerstwami – ponad 46 mln zł,
- 19 urzędami centralnymi – ponad 88 mln zł,
- 16 urzędami wojewódzkimi – ponad 112,8 mln zł,
- Służbą Ochrony Państwa i Komendą Główną Policji – łącznie ponad 10,9 mln zł" – czytamy dalej.
Łączna kwota środków na granty wynosi ponad 258 mln zł netto. Minimalna wysokość grantu to 500 000 zł netto, a maksymalna – 10 mln zł netto.
