Ponad 250 mln zł na ochronę przed cyberzagrożeniami

Granty od 500 tys. do 10 mln zł wesprą administrację publiczną w ochronie przed cyberzagrożeniami. Dzięki temu urzędy zyskają nowoczesne systemy ochrony, pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenia, a infrastruktura cyberbezpieczeństwa IT – serwery, sieci i systemy – zostanie zmodernizowana.

"Podpisane porozumienia realnie wzmocnią odporność państwa na cyberataki. Administracja publiczna dostaje narzędzia, szkolenia i systemy, które pozwolą skuteczniej bronić się przed cyberzagrożeniami. Skala – ponad 258 mln zł i 48 instytucji objętych wsparciem – pokazuje, że działamy systemowo. Chodzi o bezpieczeństwo danych, sprawne funkcjonowanie instytucji oraz pewność obywatelek i obywateli, że państwo jest przygotowane na wyzwania cyfrowej epoki" – powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Co przewiduje projekt?

Przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Rząd" pozwoli:

zwiększyć odporność systemów państwowych,

wzmocnić kompetencje pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,

unowocześnić infrastrukturę cyberbezpieczeństwa IT w urzędach.

To odpowiedź na rosnące zagrożenia cyberatakami, które nasiliły się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a zarazem ważny element wzmacniania cyberodporności Polski, podkreślono.

"Dzięki zabezpieczeniu systemów teleinformatycznych i podniesieniu kompetencji kadr administracji zmniejszy się ryzyko wycieków danych czy cyberataków, a obywatele będą mogli cieszyć się niezakłóconym funkcjonowaniem usług publicznych. Przełoży się to na większą stabilność funkcjonowania państwa w cyfrowej rzeczywistości" – dodał wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Program obejmuje działania w trzech wymiarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technologicznym:

Obszar organizacyjny – Działania obejmują audyty, przeglądy i aktualizacje systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, a tam, gdzie to konieczne – ich wdrożenie.

Obszar kompetencyjny – Granty finansują szkolenia dla pracowników, w tym symulacje cyberataków na użytkowników sieci i systemów informacyjnych.

Obszar techniczny – Największa część środków zostanie przeznaczona na zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych: urządzeń, oprogramowania i usług niezbędnych do reagowania na zagrożenia.

"Wsparcie otrzymało 48 podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wraz z jednostkami podległymi. Umowy podpisano z:

11 ministerstwami – ponad 46 mln zł,

19 urzędami centralnymi – ponad 88 mln zł,

16 urzędami wojewódzkimi – ponad 112,8 mln zł,

Służbą Ochrony Państwa i Komendą Główną Policji – łącznie ponad 10,9 mln zł" – czytamy dalej.

Łączna kwota środków na granty wynosi ponad 258 mln zł netto. Minimalna wysokość grantu to 500 000 zł netto, a maksymalna – 10 mln zł netto.

Czytaj też:

Eskalacja rosyjskich cyberataków. Polski MSZ "głęboko zaniepokojony"Czytaj też:

Polska na czele listy. Wyprzedzamy Ukrainę i Izrael