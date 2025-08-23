Polska na czele listy. Wyprzedzamy Ukrainę i Izrael

Z raportu Ośrodka Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ZIUR) z siedzibą w San Sebastian wynika, że w drugim kwartale 2025 r. Polska znalazła się na pierwszym miejscu na liście najczęściej atakowanych państw w ramach tzw. haktywizmu, czyli motywowanych politycznie ataków hakerskich. Co ciekawe, jak podał hiszpański portal Vozpopuli, nasz kraj wyprzedził w tym rankingu nawet Ukrainę i Izrael, a także Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię, Litwę oraz Rumunię.

Autorzy raportu zaznaczyli, że liczba przypadków cyberataków motywowanych politycznie lub społecznie wzrosła w ostatnim czasie "dramatycznie".

Ataki hakerów w Europie

Według najnowszych danych, w Europie odnotowano ponad 2,5 tys. udanych ataków typu DoS (Denial of Service), mających na celu zakłócenie prawidłowego działania systemu. Najbardziej narażone na tzw. haktywizm są sektory rządowy i energetyczny. Najczęstsze rodzaje ataków to włamania do przemysłowych systemów sterowania (ICS), naruszenia danych oraz nieautoryzowany dostęp. Eksperci zwrócili uwagę na to, że rosnąca liczba włamań do systemów ICS związana jest z aktywnością grup powiązanych z Rosją. "Prowadziły one skoordynowaną kampanię wymierzoną szczególnie w europejski sektor energetyczny" – podkreślono.

Ośrodek Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego powstał w 2019 r. z inicjatywy władz baskijskiej prowincji Guipuzcoa. Jego zadaniem jest m.in. wspieranie hiszpańskich firm przemysłowych w zakresie zwiększania odporności na cyberataki, monitorowania zagrożeń cybernetycznych i opracowywania raportów dotyczących zagrożeń cyfrowych w Europie.

Polska na celowniku hakerów

Przypomnijmy, że Polska znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby ataków ransomware. Zagrożenia dotyczą zarówno instytucji publicznych, jak i prywatnych użytkowników oraz firm. Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do plików lub systemu komputerowego, a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie funkcjonalności.

Według raportu ESET Threat Report H1 2025, który ukazał się w lipcu, ataki na Polskę odpowiadają za 6 proc. wszystkich globalnych incydentów. Tym samym Polska wyprzedziła USA. Nasz kraj od dłuższego czasu pozostaje w centrum uwagi cyberprzestępców i nic nie wskazuje, by ten trend miał się odwrócić, jak zauważyli eksperci.

