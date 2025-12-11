Nowa funkcja Hołowni? Były marszałek zabrał głos

Jak nieoficjalnie ustaliły Radio Eska i "Super Express", były marszałek Sejmu nie będzie wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców (UNHCR). Decyzję miał podjąć sam sekretarz generalny Antonio Guterres.

Szymon Hołownia złożył aplikację na stanowisko w ONZ we wrześniu, po tym jak ogłosił, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. W partyjnych wyborach, które odbędą się w styczniu, Hołownia nie wystartuje – ma poprzeć Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Jej kontrkandydatami w walce o przywództwo w Polsce 2050 będą: minister klimatu Paulina Henning-Kloska, posłowie Joanna Mucha, Ryszard Petru i Rafał Kasprzyk oraz europoseł Michał Kobosko.

Hołownia: Roboty tu nie zabraknie

Szymon Hołownia opublikował w czwartek wpis dotyczący swoich szans w staraniach o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. "Chyba po raz pierwszy rekrutacja w Organizacji Narodów Zjednoczonych budzi takie zainteresowanie polskich mediów" – napisał były marszałek Sejmu.

Polityk zaznaczył, że według jego wiedzy decyzję w sprawie obsady stanowiska ogłosi w przyszłym tygodniu Sekretarz Generalny ONZ. "Ja raczej się nie nastawiam" – przyznał Hołownia.

Były marszałek Sejmu stwierdził, że Polska powinna odważnie zabiegać o miejsce przy globalnym stole, a nie ograniczać się tylko do pozycji w regionie. Odnosząc się do swojej ewentualnej roli w strukturach międzynarodowych, podkreślił: "Wygląda na to, że roboty tu nie zabraknie i dla NISKICH Aspirantów Sztabowych, którzy naprawdę głęboko wierzą, że jeśli po naszym przejściu przez świat ma na nim zostać cokolwiek jeszcze dla naszych dzieci, Narody powinny być dziś Zjednoczone, a nie Podzielone".

Jak przekazał Hołownia, ostatnie kilkadziesiąt godzin spędził w Nowym Jorku, gdzie odbył wiele spotkań z przedstawicielami różnych państw. Polityk miał zaprezentować im polską perspektywę, a także wygłosić własne wystąpienia.

