Nieoczekiwany scenariusz w Polsce 2050. "Wtedy wycofam się z wyścigu"

Pod koniec września Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Później poinformował, że aplikuje na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

Członkowie Polski 2050, którzy chcą ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii, mogą zgłaszać się do 10 grudnia. Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia. Do tej pory swoją kandydaturę zgłosiło sześciu kandydatów: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko, Paulina Hennig-Kloska oraz Rafał Kasprzyk.

Nowe doniesienia ws. przyszłości Hołowni

Z ustaleń TVN24 wynika, że szanse Szymona Hołowni na objęcie funkcji wysokiego sekretarza ONZ ds. uchodźców są niewielkie. W związku z tym pojawiły się nowe doniesienia na temat przyszłości byłego marszałka Sejmu w polskiej polityce.

Według nieoficjalnych doniesień, w koalicji rządzącej panuje przekonanie, że Hołownia zostanie w Polsce, a nawet może powalczyć o fotel lidera Polski 2050. – W jego partii usłyszałam, że Szymonowi wrócił taki polityczny błysk do oka – stwierdziła dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska. Z kolei Konrad Piasecki ocenił, że Hołownia mógłby zdecydować się na fotel wicepremiera.

Hennig-Kloska: To zmieni sytuację

– Możliwe, że Szymon Hołownia dołączy do grona kandydatów na stanowisko szefa Polski 2050 – powiedziała we wtorek w "Poranku Tok FM" Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca partii. – Czas pokaże – dodała. – To zmieni sytuację. Ja w takim wypadku raczej wycofam się z wyścigu – oznajmiła minister klimatu i środowiska.

Jednocześnie polityk przyznała, że Polska 2050 jest w "trudnym momencie". – Będę chciała porozmawiać z panem marszałkiem [Szymonem Hołownią – przyp. red.] o zmianie stylu zarządzania naszą partią – zapowiedziała Hennig-Kloska. – Prawda jest taka, że zarówno na poziomie centrali, a zwłaszcza regionów, wypracowywanie stanowisk było oparte bardziej o dyskusje, debaty, a dzisiaj jest to głos pojedynczych osób – ujawniła.

