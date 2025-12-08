Zaskakujący kandydat na szefa partii Hołowni. "Odbuduję wiarygodność i zaufanie"

Portal Onet informuje, że w przesłanej do członków partii wiadomości, Rafał Kasprzak napisał, że tworzy ruch Polska 2050 od stycznia 2020 roku.

„Jak mówi Szymon – przeszedłem »szlak bojowy od Lenino do Berlina«. Wiem, co nas wzmocniło, a co nas zatrzymało. Po zwycięstwie popełniliśmy błędy, które kosztowały nas poparcie i zaufanie. Nie możemy ich powtarzać. Potrzebujemy nowego otwarcia” – napisał.

Dodał, że dzisiaj chciałby swoje umiejętności jednoczenia i dialogu wykorzystać do budowy innej centrali.

„Żeby odzyskać wyborców musimy przecież pokazać, że wciąż robimy to, w co wierzyliśmy budując nasz ruch. Potrzeba nam świeżości, którą da nam rebranding i jasne określenie strategii politycznej. Tą świeżość może wnieść nowy przewodniczący, który rósł z tym ruchem i troszczy się o regiony. Odbuduję naszą wiarygodność i zaufanie” – stwierdził.

Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego

Do tej pory swoją kandydaturę na stanowisko szefa Polski 2050 zgłosiło jeszcze pięcioro kandydatów: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko i Paulina Hennig-Kloska.

Członkowie Polski 2050, który chcą ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii, mogą zgłaszać się do 10 grudnia. Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Szymon Hołownia aplikował do ONZ

Obecny przewodniczący partii i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później poinformował, że aplikuje na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

