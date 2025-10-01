Kto za Hołownię? Długa lista potencjalnych następców

Marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska oraz, że nie zamierza startować w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Z kolei w poniedziałek Szymon Hołownia przekazał, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Kto zastąpi Hołownię? Długa lista potencjalnych szefów Polski 2050

Ryszard Petru już poinformował, że będzie ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050.

"Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku. Wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi" – poinformował poseł.

Poza nim startu nie wykluczyła Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. "Nie podjęłam jeszcze decyzji, natomiast nie wykluczam takiej ewentualności" – poinformowała.

Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polski 2050, w ostatnim wywiadzie dla DoRzeczy.pl przyznał, że są "plotki" o jego starcie na przewodniczącego partii. "Natomiast kto będzie szefem partii, o tym zdecydują wszyscy nasi członkowie, bo wybory są powszechne w całej partii" – dodał.

Murowaną kandydatką do startu na szefa Polski 2050 jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą we wtorek Rada Krajowa partii wskazała jako kandydatkę na wicepremiera.

Jak informuje portal Wirtualna Polska, niewykluczone jest, że o funkcję przewodniczącego Polski 2050 będzie się też ubiegać europoseł Michał Kobosko.

