"Są takie plotki". Paweł Śliz zastąpi Szymona Hołownię?

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Panie przewodniczący, jak w Polsce 2050 odebraliście decyzję marszałka Sejmu, waszego lidera, Szymona Hołowni dotyczącą tego, że złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców?

Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polska 2050: Marszałek Szymon Hołownia zawsze buduje duże projekty. Dowodem na to jest zbudowanie przez niego dwóch potężnych fundacji, w których później przekazał pałeczkę swoim następcom. Potem zbudował stowarzyszenie i przekazał pałeczkę kolejnemu w sztafecie. Teraz zbudował nowy Sejm. Pokazał, jak Sejm RP może wspaniale funkcjonować z obywatelami i dla obywateli. Sejm został otworzony dla ludzi. Marszałek Szymon Hołownia stworzył nowy projekt możliwości konsultacji społecznych w ramach każdej ustawy poselskiej, obywatelskiej czy prezydenckiej. To jest ewenement na skalę światową. Otworzył Sejm dla organizacji społecznych. Są wysłuchania publiczne na najważniejsze stanowiska w Polsce, np. ostatnio pana Mariusza Haładyja na prezes NIK. Teraz przekazuje Sejm swojemu następcy i tak samo jest partią. Szymon Hołownia nie buduje sobie zastępców, tylko następców.

Słychać w mediach oraz wśród polityków, że to Pan może być następną, czyli nowym przewodniczącym Polski 2050.

Są takie plotki, natomiast kto będzie szefem partii, o tym zdecydują wszyscy nasi członkowie, bo wybory są powszechne w całej partii.

Ma Pan zamiar ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050?

Do tego jeszcze długa droga i wiele konsultacji. My będziemy podejmować decyzje demokratycznie. Wszyscy nasi członkowie mogą wystartować na szefa partii. Szymon Hołownia naprawdę zbudował sobie dużą grupę następców.

Nie jest Pan zaniepokojony o dalszy los Polski 2050?

Nie. Zaproponowanie marszałkowi Szymonowi Hołowni tak wysokiego stanowiska międzynarodowego, to nobilitacja dla naszego kraju, ale i dla Polski 2050.

Ani ja, ani Pan nie od dzisiaj obserwujemy polską politykę. Był Kukiz’15, była Inicjatywa Polska, była Nowoczesna. Po jakimś czasie te wszystkie ugrupowania zostały „wchłonięte” przez większe partie. Czy zatem Pan się nie obawia, że Polska 2050 zostanie częścią na przykład Platformy Obywatelskiej?

Obawiać się zawsze trzeba, żeby było jasne. Natomiast my jako Polska 2050 mamy troszeczkę inną wrażliwość na pewne sprawy. Inaczej pewne sprawy postrzegamy, inaczej je czujemy. Mamy inną wrażliwość, mamy trochę inne odczucia społeczne. Ludzie też naszej wrażliwości poszukują. Platforma Obywatelska bez wrażliwości Polski 2050 nie ma szans na rządy. Historia pt. „odsunąć PiS od władzy”, jaka była w 2023 roku, nie poskutkuje w 2027 roku. Nie możemy straszyć, że „PiS wróci do władzy”. My musimy poruszyć ludzi słowem, a nie siekierą. Rozmową, a nie wiecznym nawalaniem się i mówieniem, że „ty jesteś zły, bo jesteś z PiS’. Nie. Też jesteś obywatelem naszego kraju, patrzysz na pewne rzeczy inaczej, ale zastanów się, czy nie czujesz naszej wrażliwości?

W poniedziałek wieczorem odbyło się spotkanie klubu parlamentarnego Polski 2050. W jakiej atmosferze ono przebiegało?

Spotkanie naszego klubu przebiegało w miłej, merytorycznej i spokojnej atmosferze. Nie było krzyku ani kłótni.

Rekomendację na stanowisko wicepremiera otrzymała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, tak?

Wczoraj odbyło się zaopiniowanie przez klub parlamentarny. Konieczne są jeszcze rekomendacje Rady Krajowej, które wkrótce zostaną wydane.

