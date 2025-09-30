Nawrocki poprze Hołownię? Jest komentarz prezydenta

Nie cichną głosy na temat odejścia Szymona Hołowni z polskiej polityki.

Hołownia odchodzi z polityki. Chce być komisarzem ONZ

Przypomnijmy, że według ujawnionej w poniedziałek informacji, marszałek Sejmu, a jednocześnie lider Polski 2050 postanowił ubiegać się o posadę komisarza ONZ w Genewie. Początkowo ustalenia te opublikował Onet. "Żeby dostać nominację, Hołownia musi mieć poparcie polskich władz, w tym prezydenta. To tłumaczy, czemu marszałek od wyborów prezydenckich stara się budować dobre relacje z Karolem Nawrockim i Jarosławem Kaczyńskim" – napisał portal.

Doniesienia te potwierdził później sam zainteresowany. "Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" – przekazał. Hołownia zaznaczył, że Polska nigdy wcześniej nie była w takim miejscu w strukturach ONZ. "Temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie" – podkreślił.

Karol Nawrocki: Hołownia ma predyspozycje i doświadczenie

O sprawę zapytany został w porannej audycji Radia ZET Karol Nawrocki. Prezydent zapewnił, że w tej sprawie nie było żadnego "dealu".

– Wspieram polskich kandydatów, będę wspierał polskich kandydatów na arenie międzynarodowej – zapowiedział. Nawrocki wyraził pogląd, że marszałek Hołownia "akurat do tej funkcji ma pełne predyspozycje".

Prezydent przyznał, że były rozmowy na temat kandydatury lidera Polski 2050. – Uznaję, że akurat pan marszałek Szymon Hołownia, jeśli chodzi o kwestie humanitarne i o uchodźców, ma także swoje pozapolityczne, o czym warto pamiętać, doświadczenie – kontynuował.

W ocenie głowy państwa, Polska powinna mieć Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. – Po tym doświadczeniu, które przeżyliśmy po roku 2022, mamy ponad milion Ukraińców w Polsce, perspektywa Europy Środkowej byłaby z całą pewnością wartością dodaną w ONZ – tłumaczył.

